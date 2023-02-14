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пермские нефтяники дали старт XXII конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

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Начался приём заявок на ХХII Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртии и Башкортостане. Грантовый фонд в 2023 году составит 32,4 млн рублей. Заявки принимаются в трёх традиционных номинациях: «Духовность и культура», «Экология» и «Спорт».

Впервые Конкурс социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» прошёл в 2002 году в Пермском крае. Позже опыт региона переняли и другие территории присутствия Компании в России и за её пределами. В 2019 году к Конкурсу присоединился первый зарубежный регион – Румыния.

Всего за время существования Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» рассмотрено более 34 000 проектов, из них стали лауреатами и были реализованы свыше 7000 проектов.

«Фундамент взаимоотношений ЛУКОЙЛа и общества – вместе строить и создавать, вместе радоваться победам! И на протяжении многих лет Конкурс социальных и культурных проектов показывает свою эффективность. Это проверенный инструмент развития наших территорий через созидание самих жителей», – отметил Представитель Президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков.

 

 

Положение ХХIКонкурса социальных и культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, Удмуртской Республике и Республике Башкортостан можно посмотреть здесь – https://perm.lukoil.ru/ru/Responsibility/SocialProject/Participation?wid=wid_Hvyk5HvpEK61nN6oH5wvg

 
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