Дмитрий Махонин поручил Министерству по туризму Прикамья уделить особое внимание развитию кадров для сферы гостеприимства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром по туризму Пермского края Юлией Ветошкиной. Они обсудили ключевые итоги отрасли за 2022 год и планы на 2023-2025 гг.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в последние годы развитию туризма в Прикамье уделяется повышенное внимание. В регионе развивается несколько направлений туризма – санаторно-курортный, промышленный, круизный, гастрономический, активный отдых. При этом, по его словам, туристический потенциал края до конца не раскрыт.

«За 2022 год регион принял участие во всех федеральных проектах и намерен продолжать тесное взаимодействие с федеральными органами власти в сфере туризма. Главная цель для нас – создать все условия для развития туриндустрии и увеличения турпотока в регион. Это не только позволит закрепиться региону «на карте» российского туризма, а также даст дополнительный стимул к комплексному развитию территорий», – отметил губернатор.



Кроме того, по его словам, особое внимание в регионе уделяется реализации инвестиционных проектов. На сегодняшний день работа ведется по трем таким проектам на общую сумму 9,5 млрд руб. Это развитие спортивно-туристического комплекса «Губаха», реконструкция здания в Перми на ул. Окулова, 4 в четырехзвездочную гостиницу, а также туристический проект «Королёво» в Добрянском округе. Он, по информации краевого Минтуризма, предполагается создание комплекса, на котором разместятся отель с 90 номерами, 32 здания с апартаментами и пять коттеджей.

«В результате реализации этих инвестиционных проектов планируется значительно увеличить турпоток, создать новые рабочие места, а также расширить номерной фонд региона», – пояснила Юлия Ветошкина.

«Необходимо продолжать привлекать новых инвесторов. Кроме того, мы должны активно предпринимать необходимые меры по развитию инфраструктуры и помогать бизнесу, работающему в сфере гостеприимства. Помимо этого, в юбилейный для Перми год будут созданы и реализованы действительно уникальные туристские продукты, которые дадут возможность познакомиться со всеми достопримечательностями Прикамья не только гостям из городов России, но и из других стран», – акцентировал глава Прикамья.



Министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина доложила об основных итогах работы за 2022 год. По ее словам, одной из ключевых задач, которая была поставлена губернатором перед краевым ведомством – приступить к участию в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» с привлечением федерального финансирования и реализации Стратегии развития туризма в Пермском крае до 2035 года. Руководитель ведомства рассказала, что работа по нему ведется по трем основным направлениям: развитие инфраструктуры, повышение доступности и продвижение туристских продуктов и совершенствование качества услуг.

Благодаря грантам из федерального и краевого бюджетов в 2022 году поддержано 66 проектов в сфере туризма. Общая сумма грантовой поддержки из федерального и краевого - -бюджета в прошлом году составила 161,4 млн руб. Наиболее востребованной мерой поддержки у предпринимателей являются гранты на приобретение туристского оборудования.



Также в прошлом году Пермский край стал участником всероссийского конкурса проектов по созданию туристских кодов центров городов. На конкурс было подано два проекта: от Перми и Кунгура. Среди 85 регионов РФ первым победителем стал проект Перми «Театр улиц», благодаря чему на его реализацию из федерального бюджета привлечено 195,02 млн руб. на создание удобной навигации в центре города, новых арт-объектов и подсветки фасадов исторических зданий.



Дмитрий Махонин поручил главе министерства продолжить работу по этому направлению и привлекать для участия в федеральном проекте другие исторические города края. «Прикамье обладает уникальными объектами культурного и исторического наследия, представляющими большой интерес и для местных жителей, и для туристов. Для создания удобной среды и навигации для гостей нам важно использовать все доступные ресурсы, в том числе и из федерального бюджета», – подчеркнул он.



Руководитель регионального Минтуризма также рассказала о развитии детского туризма в Прикамье. Сейчас реализуется уникальный региональный проект «Дети едут к детям», направленный на создание туристского продукта, который будет интересен для современных детей и молодежи. На сегодняшний день 150 школьников совместно с педагогами и экспертами в сфере туризма разработали 55 маршрутов по региону.



Также Юлия Ветошкина рассказала об успешной реализации в 2022 году пилотного проекта в рамках социального заказа. Пермский край стал одним из 18 регионов, где впервые учащиеся 5-9 классов смогли совершить бесплатные турпоездки по социальным сертификатам. Более 7 000 школьников пересекли весь Пермский край по специально разработанным увлекательным маршрутам.



Одним из направлений работы, которым активно занимается краевое ведомство – это развитие промышленного туризма. Так в 2022 году предприятия Пермского края посетили более 60 тыс. туристов, что является вторым результатом среди регионов РФ.



Помимо этого, продолжается работа по развитию туристских информационных центров (ТИЦ). На данный момент в Прикамье функционирует по одному ТИЦу в девяти муниципалитетах края. Информация о турресурсах региона продвигается на краевом туристическом портале www.visitperm.ru и социальных сетях.



Повышать узнаваемость Пермского края и создавать комфортные условия для путешествий позволяет высококачественная подготовка кадров для туристской отрасли. Важным событием 2022 года для краевого Минтуризма стала разработка всей нормативно-правовой документации для аттестации гидов-экскурсоводов. В результате в 2022 году 50 экскурсоводов уже прошли аттестацию.



По итогам рассмотрения данного вопроса Дмитрий Махонин поручил краевому Минтуризма совместно с Минобром и Минсоцразвития Прикамья уделять особое внимание подготовке кадров в сфере гостеприимства. «Необходимо проанализировать ситуацию со спросом компаний отрасли на специалистов, а также интерес жителей к работе в индустрии гостеприимства. После этого предстоит проработать вопрос, как улучшить работу и что еще необходимо сделать для подготовки конкурентоспособных и высококвалифицированных гидов, экскурсоводов. Прикамью нужны активные, целеустремленные работники сферы гостеприимства», – резюмировал глава Прикамья.