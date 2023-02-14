До конца 2024 года на средства Пермского края планируется обустроить еще шесть модельных библиотек

Предполагается, что они появятся в Чердынском, Юсьвинском, Лысьвенском, Чусовском, Частинском и Еловском округах.

Министерство культуры Пермского края рассмотрело заявки от территорий региона для распределения субсидий муниципальным образованиям на преобразование библиотек по модельному стандарту в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура». Победителями признаны шесть территорий, которые должны реализовать свои проекты до конца 2024 года. На обновление и модернизацию каждая библиотека получит по 5 млн руб., всего – 30 млн руб. Средства будут направлены на ремонт пространств в соответствии с дизайном помещений, функциональное зонирование библиотеки, закупку новой мебели, техники и книг.



В 2023 году обновленные учреждения появятся в Чердынском городском округе (Рябининская библиотека-филиал № 7), Юсьвинском муниципальном округе (Детская библиотека), а также в Лысьвенском городском округе (библиотека № 10 в д. Липовая).



В Минкульте Прикамья отметили, что каждое из учреждений уникально и создается по авторскому дизайн-проекту, который учитывает запрос населения. Так, основная концептуальная идея модернизации библиотеки № 10 в д. Липовая – для семейного чтения. Здесь появится полностью измененное внутреннее пространство. Оно будет включать событийный зал, зал семейного чтения, интерактивную игровую зону для организации интеллектуального и творческого досуга с местом для настольных игр, интерактивную стену. Также здесь разместятся индивидуальные места для занятий творчеством, зоны wi-fi и мини-коворкинга, где будут созданы индивидуальные и групповые места для работы, и занятий в рамках курсов по обучению ИКТ.

В 2024 году первая модельная библиотека появится в г. Чусовом – на базе городской библиотеки им. В.П. Астафьева № 4, а также современные культурные центры будут обустроены в Центральной детской библиотеке в Частых и Детской библиотеке в Елово.



Как рассказали в администрации города Чусовой, на базе городской библиотеки им. В.П. Астафьева № 4 они планируют создать особое пространство, которое из книгохранилища и читального зала может трансформироваться в арт-холл или коворкинг – зону для работы, общения и обучения. По модельному стандарту, в библиотеках нового типа предусматривается высокоскоростной интернет, доступ к информационным ресурсам, средствам периодической печати. Они могут подключаться к системе «Национальная электронная библиотека» с большой базой книг. «В результате преобразований читателям станут доступны более 1,1 тыс. новых книг и изданий, в том числе со шрифтом Брайля, аудиокниги, книги с большим шрифтом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для библиотеки закупим робототехнику, интерактивный пол и сенсорный стол, а также новую мебель», – делятся планами сотрудники библиотеки.



Отметим, также Министерство культуры Пермского края рассмотрело заявки от территорий для распределения субсидий муниципальным образованиям для пополнения библиотечных фондов. В 2023 и 2024 гг. в 20 библиотек региона направят 18,7 млн руб. Это федеральные и региональные средства, которые позволят учреждениям культуры закупить недостающие книжные издания – от художественной до профессиональной литературы – свыше 35 тыс. изданий. Точные заявки на издания на выигранные деньги будут сформированы каждым учреждением до конца года.



Напомним, Пермский край – один из лидеров по библиотечному направлению нацпроекта. Наряду с федеральным финансированием на создание модельных библиотек выделяются и средства краевого бюджета.



Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что библиотеки в территориях, особенно в удаленных населенных пунктах, играют особую роль в жизни людей. Они являются одновременно и образовательной площадкой, и культурным центром, и местом для встреч и общения. «Появление библиотечных центров нового поколения в муниципалитетах позволяет устранить территориальное неравенство, создать условия для образования и отдыха наших земляков, проживающих за пределами краевой столицы», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Напомним также, что, помимо средств из краевого бюджета, на обустройство модельных библиотек в Пермском крае в 2023 году направляется федеральное финансирование. За счет них в этом году в Прикамье будут обновлены пять библиотек.