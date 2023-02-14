В этом году планируется завершить капитальный ремонт сквера на набережной реки Камы в Закамске

В планах также закончить реконструкцию автомобильной дороги к этнографическому музею «Хохловка».

Губернатор Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром транспорта Пермского края Сергеем Вешняковым, на которой обсудили итоги отрасли в 2022 году и планы на предстоящий 2023 год.



Дмитрий Махонин отметил, что ежегодно на развитие отрасли направляются беспрецедентные средства. В прошлом году на дорожный фонд с учетом инфраструктурного кредита и федерального финансирования были выделены рекордные 30 млрд руб. – это исторический максимум за всю историю существования Министерства транспорта. «Благодаря этому приступили к реализации трех крупнейших дорожных проектов – 1-й этап ТР-53, 1-2 этапы ул. Строителей, реконструкция ул. Крисанова. Историческим для региона стало завершение строительства нового моста через р. Чусовая. Сейчас важно не сбавлять темпы и идти строго в соответствии с графиком», – акцентировал глава Прикамья.



Он также обозначил, что усилия министерства необходимо направлять и на развитие муниципальных дорог, обновление общественного транспорта. Одним из ключевых важных проектов является развитие пермского наземного метро. Кроме того, по словам губернатора, все дорожные объекты и инфраструктура должны быть безопасными и комфортными для населения.



Как доложил глава краевого Минтранса Сергей Вешняков, по итогам 2022 года были построены и приведены в нормативное состояние свыше 790 км региональных и муниципальных дорог. При этом более половины – это местные дороги. В частности, на территории Перми были завершены работы по 2-му и 3-му этапу капитального ремонта Комсомольского просп. и реконструкции ул. Карпинского на участке от Архитектора Свиязева до Советской Армии. Также удалось приступить к строительству, ремонту и реконструкции на крупных объектах: строительство дополнительного выезда с промузла «Осенцы», возведение тоннелей по ул. Вишерская и ул. Углеуральская, ремонт улиц Ленина и Сибирской, реконструкция ул. Мичурина в Соликамске.



В конце года было завершено строительство дополнительного съезда к горнолыжному курорту «Такман» в Чусовском округе – его протяженность составила 1,2 км. Финансирование проекта велось полностью за счет средств регионального бюджета. Благодаря нему любители активного отдыха смогут попасть на территорию горнолыжного центра, не проезжая через город.



Также были закончены 1-й и 3-й этапы реконструкции автомобильных дорог «Пермь – Ильинский» и «Пермь – Ильинский – Хохловка», которые ведут к другому туристическому объекту – этнографическому музею «Хохловка».

Помимо средств на строительство и ремонт дорожной инфраструктуры, из бюджета Пермского края было выделено 4 млрд руб. на развитие транспорта. На сегодняшний день завершается переход на новую транспортную модель межмуниципальных автобусных перевозок. Благодаря заключению новых контрактов с перевозчиками с момента начала транспортной реформы на линии вышли более 300 новых автобусов. Кроме того, заключено два концессионных соглашения. Одно в отношении автовокзалов, автостанций и автокасс Пермского края, другое – по развитию электротранспорта в Перми. Отметим, по итогам 2022 года транспортную систему Пермского края признали лучшей в России.



В 2023 году, по словам Сергея Вешнякова, у министерства большие планы по развитию дорожной и транспортной отрасли региона. Будет продолжена реализация федеральных программ «Безопасные качественные дороги» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

В наступившем году планируется продолжить работу по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, а также завершить ряд крупных дорожных строек. В их числе 2-й этап ул. Строителей, реконструкция 2-го этапа автомобильных дорог «Пермь – Ильинский», «Пермь – Ильинский – Хохловка», завершить работы по окончательному вводу подходов к мосту через р. Чусовая. Также в планах капитально отремонтировать сквер на набережной р. Камы в Закамске (от ул. Чистопольской до ул. Шишкина).

В части транспортного обслуживания планируется продолжить переход на новую транспортную модель межмуниципальных автобусных маршрутов. Для этого на 2023 год запланировано перевести с нерегулируемого на регулируемые тарифы еще шесть направлений.



В рамках развития железнодорожного транспорта основной задачей является начало строительства РЖД транспортно-пересадочного узла «Пермь-2». Будет продолжена работа по развитию инфраструктуры наземного метро. В планах Министерства транспорта приступить к строительству и ввести в эксплуатацию несколько новых остановок, в том числе двух крупных: «Пермь-1» и «Попова».

Также на выделенные средства продолжается развитие авиаперевозок в регионе. В 2022 году началось создание регионального хаба, благодаря которому увеличился перечень городов, с которыми налажено авиасообщение. Также выросло количество субсидируемых маршрутов, открыто новое международное направление. Кроме того, в рамках заключенного госконтракта подрядчик уже приступил к подготовительным работам по реконструкции телетрапов международного аэропорта «Пермь»: обустроен строительный городок, начат демонтаж бетонного покрытия.



Ведется работа по развитию перевозок водным транспортом. Основной задачей 2023 года является запуск нового маршрута «Пермь-1 – Закамск – Краснокамск». Для этих целей с началом строительного сезона начнется обустройство двух новых модульных причалов.



По итогам доклада Дмитрий Махонин отметил, что региональному Министерству транспорта необходимо плотно и активно взаимодействовать с РЖД, чтобы в этом году приступить к строительству ТПУ Пермь-2, а также не сбавлять темпы на уже начатых стройках и идти строго в соответствии с графиком.