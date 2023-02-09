К 300-летию Перми можно совершить виртуальную экскурсию в Пермскую художественную галерею

Новые видео с картинами о Перми будут появляться каждую неделю.

По Перми теперь можно совершить виртуальную прогулку. Пройтись по улицам города – юбиляра и посмотреть на него глазами художника стало возможным благодаря старту проекта Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе и Пермской художественной галереи в рамках 300-летия Перми.

Портал «В курсе.ру» предлагает стать одними из первых зрителей проекта «Пермь в зеркале трех столетий».

Авторы проекта отмечают, что с виртуальными экскурсиями по Перми, она точно станет ближе, удивит и даже позовет в путешествие. «Самый восточный европейский миллионник России — город Пермь отмечает в 2023 свой 300-летний юбилей. На проект посвящен виртуальной прогулке с гидами-художниками Пермского края, — рассказывают авторы проекта. — До самого дня юбилея города будут показаны картины, хранящиеся в фонде Пермской художественной галереи, написанные земляками или гостями города. С помощью этих работ можно пройтись по улицам города – юбиляра и посмотреть на него глазами художника. Раскинувшийся на берегах полноводной красавицы Камы город открывается путешественнику с разных сторон — промышленный и студенческий, театральный и художественный — в нем множество граней».

Новые уголки Перми откроются благодаря видеоэкскурсиям. Каждая покажет картины, написанные о Перми.

Источник -www.v-kurse.ru/