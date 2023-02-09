Власти Прикамья направят 46,5 млн рублей на бесплатные занятия спортом в территориях на 2023 год

8 февраля на заседании регионального Правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина было одобрено постановление о распределении денежных средств муниципалитетам на 2023 год из бюджета Пермского края на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.





Дмитрий Махонин подчеркнул, что развитие массового спорта – одна из приоритетных задач регионального Правительства. В частности, краевые власти ведут активную работу по созданию современных и достойных условий для занятия спортом и физической активностью для жителей не только краевой столицы, но и всего региона.



«Ежегодно выделяем муниципалитетам финансирование на организацию занятий физкультурой и спортом в образовательных учреждениях. Это позволяет обеспечить жителям региона возможность бесплатно заниматься спортом. Перед нами стоит национальная задача – к 2030 году вовлечь в регулярные занятия физкультурой 70% всех жителей края. Создание необходимых условий в образовательных и спортивных школах – один из шагов в этом направлении», – акцентировал глава Прикамья.



По информации краевого Минспорта, принятый документ предполагает выделение субсидий территориям Пермского края для организации бесплатных занятий для населения на базе общеобразовательных учреждений. Речь идет в первую очередь о тех объектах, в которых ранее за счет средств региональной программы были отремонтированы спортивные залы. Общий объем субсидий на организацию занятий на 2023 год по сравнению с прошлым годом увеличен и составляет порядка 46,5 млн руб.



По словам краевого министра спорта Татьяны Чесноковой, данный проект востребован у жителей Пермского края. Она отметила, что на сегодняшний день именно школьная инфраструктура является самой доступной для занятия спортом в муниципалитетах. Особенно активно посещают спортивные занятия и другие мероприятия жители малых городов и сельских территорий.



Кроме того, в документе уточнено, что каждая школа, участвующая в проекте, получает финансирование в размере 40 тыс. руб. в месяц. Средства направляются на оплату работы тренеров и вспомогательного персонала, на обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем общеобразовательных организаций, на базе которых проводятся занятия.



Как рассказала Татьяна Чеснокова, в 2023 году участие в проекте примут 129 общеобразовательных организаций из 41 муниципального образования Пермского края. Впервые в этом году к участию в проекте присоединятся две школы из Губахи и Кудымкара. Общее количество занимающихся составит более 20,5 тыс. человек. «В школах на протяжении 11 месяцев во внеурочное время организуются занятия по различным видам спорта, таким как баскетбол, футбол, легкая атлетика, ОФП. Они проводятся квалифицированными инструкторами не менее двух раз в неделю с общей продолжительностью не менее 2 часов. Для жителей региона участие в проекте бесплатное. Занятия проводятся в группах от 10 человек в зависимости от возраста и вида спорта», – пояснила Татьяна Чеснокова.



Ознакомиться с более подробной информацией, в каких учебных заведениях реализуется проект, а также с расписанием занятий можно на портале «Управляем вместе» в разделе «Спорт для каждого».



В завершение рассмотрения вопроса Дмитрий Махонин поручил Министерству информационного развития Пермского края сделать так, чтобы на «Управляем вместе» раздел о данном проекте был доступен на главной странице портала. Благодаря этому люди смогут быстро находить сведения о бесплатных для них занятиях спортом.



Кроме того, губернатор акцентировал внимание глав муниципальных образований на необходимости проинформировать население о старте реализации проекта. Он подчеркнул, что эти сведения должны быть размещены на всех возможных площадках в территориях, так как жители Прикамья в социальных сетях регулярно интересуются, какие возможности для занятий физкультурой и спортом имеются в их населенных пунктах.