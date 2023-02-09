В этом году в медучреждения Прикамья планируется приобрести более 600 единиц оборудования

Губернатор Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром здравоохранения Пермского края Анастасией Крутень, на которой обсудили ключевые итоги отрасли за 2022 год и планы на 2023-2025 гг.

Дмитрий Махонин отметил, что краевые власти традиционно уделяют особое внимание развитию здравоохранения в Прикамье. «Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" и региональным программам мы укрепляем материально-техническую базу медучреждений, проводим капитальные ремонты и возводим новые здания для больниц, поликлиник и других учреждений сферы по всему краю. Кроме того, у нас есть положительные результаты работы по повышению эффективности борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями – ее необходимо продолжать. При этом, помимо оказания медицинской помощи населению, особо значимым направлением остается профилактика и раннее выявление заболеваний», – обозначил губернатор.

Он также акцентировал внимание на вопросе кадрового дефицита медработников. «Для преодоления кадрового дефицита реализуем комплекс федеральных и региональных мер поддержки: увеличиваем целевой набор, выдаем бесплатные земельные участки, частично компенсируем затраты на аренду жилья. Важно усилить эту работу», – подчеркнул глава региона.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень доложила об основных итогах и показателях отрасли здравоохранения региона за минувший год. По ее словам, одна из ключевых задач для сферы здравоохранения региона – рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. На сегодняшний день она достигла 70,1 года, что выше, чем в 2021 году на 1,6 года. Кроме того, в крае наблюдается положительная динамика снижения смертности. В частности, в прошлом году число граждан, умерших в трудоспособном возрасте снизилось на 15,2%.

Особое внимание было уделено реализации в Пермском крае региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Благодаря этому в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, было поставлено более 600 единиц оборудования. Также в медорганизации передан 181 автомобиль повышенной проходимости для доставки медработников до места жительства пациентов, перевозки биологических материалов и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Помимо этого, в рамках программы проводятся капремонты медучреждений, строятся фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории и поликлиники. Всего в прошлом году на эти цели было выделено порядка 2 млрд руб.

По словам Анастасии Крутень, в текущем году эта работа продолжится: уже заключены государственные контракты на приобретение и монтаж 33 ФАПов и трех врачебных амбулаторий в территориях Прикамья. Запланировано строительство семи поликлиник в Перми и округах, в том числе ввод в эксплуатацию трех медучреждений. В планах также приобретение 600 единиц медицинского оборудования и 14 автомобилей. На эти цели предусмотрено 1,9 млрд руб.

Министр здравоохранения отметила, что в 2023 году важно сохранить тенденцию к снижению смертности от болезней системы кровообращения. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Прикамье все показатели нацпроекта были достигнуты. Это стало следствием многолетней, комплексной работы ведомства, главных профильных внештатных специалистов и сосудистых отделений и центров. Анастасия Крутень отметила, что Пермский край является одним из лидеров по лекарственному обеспечению пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении: в 2022 году было обеспечено 98,5%, более 17,7 тыс. человек из этой группы, в то время как плановый показатель составляет 85%. Удаленным мониторингом охвачено свыше 30,2 тыс. пациентов.

На выделенные 648 млн руб. в минувшем году в рамках проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» были приобретены три компьютерных томографа в ГБУЗ ПК Краснокамская ГБ, Чайковская ЦГБ и ГКБ им. С.Н. Гринберга, а также МРТ в ГКБ им. С.Н. Гринберга. В целом закуплены 176 единиц медоборудования для первичных сосудистых отделений (ПСО) и региональных сосудистых центров (РСЦ), включая тренажеры для реабилитации. Более 300 млн руб. направлено на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В текущем году планируется продолжить укрепление материально-технической базы действующих ПСО и РСЦ. Кроме того, в 2023 году будет построена вертолетная площадка для санитарной авиации в Чайковском. Кроме того, в медучреждениях края будут апробированы цифровые технологии и искусственный интеллект, являющиеся частью аппаратно-программных комплексов мобильной диагностики, переданных представителями Сбера в рамках проекта «Дистанционный мониторинг пациентов с болезнями системы кровообращения».

В 2022 году продолжилось оснащение Пермского краевого онкологического диспансера и КБ им. Е.А. Вагнера (г. Березники), на эти цели было направлено 392 млн руб. Особое внимание уделяется реализации проекта «Онкопатруль». За 2022 год выполнено 130 выездов, осмотрено свыше 12,5 тыс. человек.

В Пермском крае продолжается развитие паллиативной медицинской помощи. В 2022 году был открыт детский хоспис на базе ГБУЗ ПК «Детская клиническая больница № 13», где оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь маленьким пациентам и членам их семей. Для этого созданы три выездные бригады для взрослых и две – для детей.

По словам Анастасии Крутень, в текущем году продолжится системная работа по совершенствованию реабилитационной медицинской помощи. В 2022 году для развития этого направления была утверждена региональная программа Пермского края «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Направлены 121,5 млн руб. на оснащение семи отделений в трех медицинских организациях, куда поставлено 330 единиц оборудования.

Особое внимание в докладе министр обратила на комплекс мер, реализуемых в регионе для преодоления кадрового дефицита в отрасли. В частности, в 2022 году в государственные учреждения здравоохранения Пермского края в рамках реализации программы «Земский доктор/ Земский фельдшер» трудоустроено 147 медицинских работников. Анастасия Крутень подчеркнула, что Пермский край вошел в число 14 субъектов РФ, выполнивших условия Соглашения с Минздравом РФ о реализации программы. В конце года было заключено допсоглашение для привлечения федеральных средств.

Во многом успех программы связан с реализацией в 2022 году регионального проекта «Медицинские кадры Прикамья». Он предусматривает дополнительные единовременные компенсационные выплаты от 1 до 2 млн руб. врачам и фельдшерам, которые трудоустроятся в государственные учреждения здравоохранения, расположенные в муниципальных образованиях Прикамья с наименьшей обеспеченностью врачами и средними медработниками. В 2022 году такие выплаты получили 88 медработников. В их число вошли 16 специалистов из других субъектов РФ, а также четыре семьи врачей, трудоустроившихся в Губахе, Чердыни, Суксуне и Чернушке. Компенсацию стоимости аренды жилья получили 23 средних медработника.

Кроме того, в крае ведется системная работа по профориентационной работе со школьниками, студентами ПГМУ, поступательно увеличивается число заключаемых ежегодно договоров о целевой подготовке специалистов со средним медицинским образованием, а также по программам специалитета и ординатуры в медицинских вузах, ежегодно растут контрольные цифры приема на врачебные специальности в ПГМУ.

Глава ведомства также отметила, помимо вышеперечисленного, вектор развития системы здравоохранения в текущем году будет направлен на охват, качество и эффективность профилактики заболеваний и диспансерного наблюдения. Также продолжится активное развитие цифровизации отрасли. Помимо этого, Анастасия Крутень сообщила о том, что разработаны и утверждены единые правила формирования расписания приема врачей по 15 основным специальностям, которым доступна самостоятельная запись: терапевты, педиатры, стоматологи, акушеры-гинекологи, фтизиатры, психиатры. Реализация проекта дала прирост на 30% свободных слотов для записи.

По итогам заседания Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно усилить контроль за проведением профилактических мероприятий, диспансерного наблюдения и продолжить развитие системы медицинской реабилитации в Пермском крае. Кроме того, необходимо направить усилия на открытие новых стационарных и амбулаторных отделений в территориях, включая оснащение их оборудованием и подготовку специалистов. Это, по словам губернатора, поможет, в том числе, улучшить показатели состояния здоровья населения жителей Прикамья, которые отражены в национальном проекте «Здравоохранение».

Отдельно глава региона выделил одно из ключевых направлений работы – решение кадрового дефицита в учреждениях здравоохранения региона. Важно продолжить привлечение медицинских работников к участию в программах поддержки молодых и действующих специалистов. Дмитрий Махонин поручил усилить информирование о мерах поддержки, вместе с главами муниципалитетов начинать работу по привлечению специалистов со школьной скамьи – плотно работать с профильными вузами и сузами региона, в том числе в рамках целевого набора. Кроме того, важно обеспечить возможности для повышения квалификации медиков.