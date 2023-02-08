Во всех территориях Прикамья будут созданы Центры поддержки участников СВО и членов их семей

Они будут оказывать жителям всю необходимую адресную помощь, включая координацию вопросов, связанных с реабилитацией военнослужащих, вернувшихся в регион после несения службы.

Сегодня, 8 февраля, на заседании Правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос о создании в территориях Прикамья сети Центров поддержки участников СВО и членов их семей «Помощь здесь».

Дмитрий Махонин подчеркнул, что в рамках общественной инициативы в регионе действует центр «Помощь здесь. Пермский край». Его работа очень востребована, сюда за поддержкой в решении самых разных вопросов обращаются участники СВО и их семьи. В процесс включены все профильные ведомства. «Но сегодня важно, чтобы мы еще более четко выстроили эту работу, так как помимо мобилизованных и их семей есть военные и добровольцы, которые заканчивают свою службу по контрактам и возвращаются в Пермский край. Каждому из них тоже может требоваться помощь. Ее необходимо обеспечить на всех уровнях, начиная с территорий, и все взаимодействия должны быть скоординированы. Люди должны четко знать, куда им обратиться по любым вопросам. Поэтому мной накануне подписано соответствующее распоряжение. Оно предусматривает организацию в каждом муниципальном образовании и в семи районах краевой столицы муниципальных центров поддержки, а также создание краевого центра поддержки и создание мобильного центра», – отметил губернатор.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин доложил, что с открытием сети центров в муниципалитетах в регионе создается единая система координат для решения любых вопросов, с которыми могут столкнуться участники спецоперации и их семьи. Единый краевой центр станет межведомственным органом, координирующим деятельность по оказанию любых видов помощи данным категориям жителей в Прикамье.

«В муниципалитетах эта работа уже ведется. Организованы штабы и рабочие группы для оперативного решения вопросов. Но сейчас она требует унификации, перестройки, чтобы любой житель мог получить помощь у себя в территории. Чтобы он не ехал в краевой центр, а мог прийти по месту жительства в обозначенную администрацией единую точку входа, где его проинформируют и подробно все разъяснят. У человека должно быть четкое понимание, какие возможности у него есть, куда и когда нужно обратиться за получением услуг по реабилитации, назначением мер поддержки, оказанием психологической, юридической и других видов помощи», – пояснил министр.

По данным министерства, порядок работы будет следующий: при возникновении вопросов или при наличии проблем участник спецоперации или член его семьи обращается в муниципальный центр по месту жительства. Как только муниципалитеты определятся с данными о своих координаторах, их адресами и телефонами, информация будет размещена на сайте администрации муниципального образования и на сайте Министерства социального развития Пермского края и в социальных сетях.

Далее назначенный в муниципалитете координатор берет в работу все поступающие обращения и сигналы, анализирует их и готовит для человека индивидуальную программу помощи, сопровождая его на всех этапах. Если необходимо, то программа будет корректироваться в зависимости от ситуации. «Ключевым в оказании адресной помощи остается межведомственный подход. Все на местах должны быть включены в этот процесс, каждое ведомство решает свою задачу. Ситуации могут касаться всех служб – военного комиссариата, учреждений здравоохранения и соцзащиты, образования, занятости, спорта, культуры, некоммерческих организаций и других. Представители этих ведомств также войдут в состав команд муниципальных центров. Все усилия учреждений и организаций в территории будут объединены на решение конкретного случая человека. На сегодняшний день все организационные условия для запуска центра созданы, разработано типовое положение о муниципальных центрах», – отметил Павел Фокин.

В максимально короткие сроки в каждом округе должны быть определены площадки для муниципального центра, график и режим его работы. Такой площадкой может выступить районный общественный центр. Главное, чтобы расположение было доступно и оснащено всем необходимым для работы – телефонная связь, оборудованное рабочее место, зона для приема и размещения информационных материалов.

Кроме того, главам муниципалитетов предстоит назначить ответственных координаторов центров – лиц, которые будут на связи, и тех, кто сможет их подменить в случае необходимости. Центры будут работать постоянно. Контактные данные координаторов необходимо направить в Министерство соцразвития до 10 февраля, чтобы разместить их на официальном сайте ведомства.

В завершение обсуждения Дмитрий Махонин заметил, что центры в муниципалитетах должны быть созданы к 17 февраля. Поэтому уже сейчас необходимо принять все необходимые нормативные документы в муниципалитетах, провести обучение будущих сотрудников и обеспечить центры всем необходимым. «Прошу всех максимально ответственно подойти к организации центров. Обращаю внимание, что они должны находиться в местах, максимально удобных для людей и быть обеспечены всем необходимым. Знаю, что партия «Единая Россия» предложила помещения своих отделений в муниципалитетах под размещение наших центров – это тоже можно учитывать», – отметил губернатор.

Глава Прикамья также поручил администрации губернатора и Минсоцразвития Прикамья в ближайшее время организовать совещание с муниципалитетами, чтобы обсудить все имеющиеся вопросы, и впоследствии проводить их регулярно. «Призываю всех работать четко и слаженно. Рассчитываю, что мы наладим эту работу эффективно, и чтобы в наших центрах люди получали важную для них помощь», – заключил Дмитрий Махонин.