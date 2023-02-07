В Прикамье определят педагогов, которые получат по 1 млн рублей по программе «Земский учитель»

Минобр Пермского края до 15 апреля принимает заявки от учителей, желающихся устроиться на работу в сельские школы.

В рамках федерального проекта «Земский учитель» в этом году в Прикамье единовременную выплату в размере 1 млн руб. смогут получить девять учителей-предметников, желающих работать на селе или в малом городе с населением до 50 тыс. человек.



Как сообщили в Минобре Прикамья, прием документов на вакантные должности стартовал 6 февраля и завершится 15 апреля. Заявиться на участие могут как учителя до 55 лет, так и студенты последнего курса вуза, техникума или колледжа.



Трудовой контракт с победителями отбора заключается на 5 лет. Узнать информацию о вакансиях в Прикамье и подать заявку можно на официальном сайте https://zemteacher.apkpro.ru. Победители будут определены до 10 июля.



В региональном ведомстве рассказали, что программа «Земский учитель» начала работу в 2020 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. За это время в сельские школы Прикамья удалось привлечь 99 учителей, из них 30 переехали в небольшие населенные пункты в 2022 году. При этом 30% участников приехали в Пермский край из других регионов России. В 2023 году наиболее востребованными являются учителя английского языка, математики, русского языка, литературы, а также начальных классов и физики.



По словам губернатора региона Дмитрия Махонина, программа «Земский учитель» помогает решать проблему нехватки кадров в сельских школах.



«Наша задача – не только привлечь специалистов, но и "удержать" их на работе. Для этого мы создаем необходимые условия: строим новые школы, обновляем материально-техническую базу учреждений. Кроме того, последовательно вместе с главами муниципалитетов стремимся к повышению качества жизни на селе – приводим в порядок дороги, развиваем здравоохранение, создаем социальную инфраструктуру. Только комплексный подход поможет решить задачу по устранению территориального неравенства в регионе», – ранее отмечал Дмитрий Махонин.



Напомним, «Земский учитель» одна из программ поддержки учителей. По Указу президента Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Подробная информация о проекте – на сайте Министерства образования и науки.

Источник - Сайт губернатора

и Правительства Пермского края