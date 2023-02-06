На программу «Комфортный край» и другие проекты в округах Прикамья в 2023 году направляется 3 млрд рублей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочее совещание, на котором с главой Министерства территориального развития Пермского края Светланой Усачёвой обсудили итоги работы ведомства в 2022 году и планы на 2023 год.

Дмитрий Махонин отметил значимость работы министерства, координирующего работу органов местного самоуправления. «Одна из наших приоритетных задач – комплексное развитие территорий и создание равных возможностей для жителей. В том числе, в сельских территориях, где проживает почти четверть населения Прикамья. Мы запускаем новую региональную программу «Комфортный край», которая уже поддержана Законодательным Собранием Пермского края. В рамках нее мы будем делать все то, что особенно необходимо жителям в территориях. Очень важна поддержка проектов, которые инициируют сами жители муниципалитетов в своих населенных пунктах. Кроме того, остается в приоритете работа с нашими территориями опережающего развития «Нытва» и «Чусовой». Нам нужно продолжать работу по привлечению инвесторов, чтобы создавать новые рабочие места для повышения социального благополучия в этих территориях и повышения реальных доходов граждан», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Светлана Усачёва сообщила, что важным результатом 2022 года стала большая работа, проведенная министерством совместно с администрациями округов по разработке и защите комплексных планов социально-экономического развития территорий. «Их защитили все муниципалитеты, и сегодня мы формируем мероприятия программы «Комфортный край» по всем основным направлениям, которые озвучивали жители на личных встречах и при опросах. Уже проведен конкурсный отбор заявок муниципалитетов – в ближайшее время подведем итоги, и представим их на одном из ближайших заседаний Правительства», – сказала глава Минтерразвития Прикамья.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что необходимо четко соблюдать сроки всех этапов реализации программы «Комфортный край». Он поручил уже сейчас подумать о том, каким образом будет осуществляться общественный контроль реализации программы, и предложил привлечь к этой работе региональный Народный фронт, политические партии и рассмотреть другие варианты.

Министр отметила, что в числе первых комплексные планы развития территорий защитили городской округ Березники и Соликамский городской округ. Напомним, они социально и экономически связаны между собой в агломерацию. На 2022 год они уже получили порядка 300 млн руб. на реализацию проектов по развитию Верхнекамья, средства освоены на 99,6%. По данным министерства, на них в том числе благоустроены городской парк культуры и отдыха в г. Березники, общественная территория в исторической части г. Усолье, центральная площадь в п. Орел, пешеходная зона пр-та Строителей в г. Соликамске и береговая линия р. Усолки «Соляная верста» (2 этап). В 2023 году работа будет продолжена: на развитие Верхнекамья направляется порядка 412 млн руб. Запланированы благоустройства общественных пространств и лыжероллерной трассы в Усолье, строительство межшкольного стадиона в Соликамске и т.д.

Глава Минтерразвития Пермского края отметила, что по направлению поддержки общественных инициатив через механизм «Инициативное бюджетирование» в 2022 году поддержано 223 проекта в 35 муниципалитетах. На их реализацию из регионального бюджета направлено 244,4 млн руб. «По вашему поручению в 2023 году мы изменили систему предоставления субсидий, благодаря чему поддержку получат все 43 муниципальных и городских округа. На реализацию 192 проектов направим 200 млн руб.», – сказала министр.

При этом в 2023 году совместно с краевым Минобром запускается новое направление – «Школьное инициативное бюджетирование». Благодаря ему учащиеся школ во всех территориях края смогут предлагать идеи по улучшению качества жизни, в первую очередь – по преображению школьных дворов.

Еще одно важное направление – поддержка общественных инициатив с участием самообложения граждан, которая предполагает, что часть средств на реализацию проектов вкладывают сами. Жители населенных пунктов на сходах сообща решают, какие задачи хотят решить в ближайшее время, например, благоустроить двор, оборудовать детскую площадку, обновить мемориальный комплекс и т.п. В 2022 году поддержано 37 таких мероприятий в 8 округах. В 2023 году объем финансирования на эти цели увеличен более чем в два раза – до 90 млн руб. Их направят на 53 проекта. «При этом растет число территорий, которые используют этот механизм, например, впервые будут поддержаны проекты из Кочевского и Карагайского МО», – пояснила Светлана Усачёва.

Она также рассказала, что в регионе продолжаются мероприятия в рамках региональной программы по переселению граждан из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов для компактного и более комфортного проживания. За 2022 год в более комфортное жилье переехали 52 семьи из 13 населенных пунктов. В 2023 году планируется переселить 200 семей, на эти цели направляется 250 млн руб.

Руководитель ведомства подчеркнула, что во исполнение поручения губернатора в этом году краевая программа по переселению расширяется – возможность переехать получат семьи, дома которых находятся в зоне затоплений в период половодья.

Значимое направление работы Минтерразвития Прикамья – развитие моногородов и поддержка территорий опережающего развития «Чусовой» и «Нытва» (ТОР, ранее ТОСЭР). Светлана Усачёва сообщила, что с момента создания этих особых территорий их резидентами создано более 1,8 тыс. новых рабочих мест. В ТОР «Нытва» за год появилось восемь новых резидентов. «Будем продолжать работу, привлекать новых инвесторов, действующим – помогать развивать проекты, оказывая всестороннее содействие», – сказала министр.

По данным регионального Минтерразвития, всего на мероприятия по всем направлениям на 2022 год из бюджета Пермского края было направлено порядка 2,2 млрд руб. Фактическое исполнение составило 97%. На 2023 год на поддержку общественных инициатив, предоставление территориям средств единой субсидии на решение вопросов местного значения, переселение жителей и другие мероприятия будет направлено почти 3 млрд руб. Из них треть – в рамках региональной программы «Комфортный край».

Дмитрий Махонин поддержал планы министерства, в том числе одобрил предложенный механизм решения задачи по преображению школьных дворов: «Так мы сможем во многих населенных пунктах качественно изменить площадки, на которых ребята находятся во внеурочное время, и при этом будем вовлекать школьников и молодежь к проявлению активной жизненной позиции, поддерживать их стремление менять жизнь вокруг себя к лучшему», – акцентировал глава Прикамья.

Губернатор подчеркнул, что по всем направлениям главная задача – четко и ответственно вместе с муниципалитетами держать под контролем реализацию проектов. Особое внимание следует уделять новой программе «Комфортный край». «Мы направляем на мероприятия большие объемы средств, и они должны быть использованы эффективно. Необходимо, чтобы проекты по всем направлениям были реализованы качественно, и люди ощутили улучшения», – заключил Дмитрий Махонин.