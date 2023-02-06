По итогам 2022 года 99,2% жителей Пермского края имеют доступ к цифровым услугам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром информационного развития и связи Пермского края Петром Шиловских. Они обсудили ключевые итоги отрасли за 2022 год и планы на 2023-2025 гг.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что обеспечение жителей Прикамья доступом к современным цифровым услугам является не просто одной из приоритетных задач краевого Правительства, но и жизненной необходимостью. Поэтому власти заинтересованы в подключении и развитии сотовой связи и интернета во всех населенных пунктах региона.

«Мы ведем масштабную работу, чтобы все земляки имели доступ к мобильной связи и интернету. В том числе необходимо, чтобы ими были обеспечены социально значимые объекты в небольших населенных пунктах. Мы уже добились того, что 100% школ Прикамья обеспечены интернетом. Сейчас первоочередная задача – добиться устойчивого сигнала на автодорогах края. Совместными усилиями развиваем важный сектор экономики - ИТ-отрасль. Поддерживаем и продвигаем местные компании не только внутри региона, но и на всероссийском и международном уровне. Многое сделано в рамках доступности населению государственных услуг. Обращу внимание, что к 2024 году в электронную форму должно быть переведено 95% социально значимых услуг, которыми пользуются люди», – акцентировал глава Прикамья.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских доложил об основных итогах работы за год. За 2022 год цифровыми сервисами были обеспечены 96 сел и деревень с численностью населения от 100 до 500 человек. Благодаря региональной программе «Развитие информационного общества» и федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» в прошлом году доступ к связи и интернету получили более 27 тыс. человек. Всего на сегодняшний день услугами связи и мобильным интернетом могут пользоваться 99,2% жителей Пермского края. В ближайшие два года работа по увеличению числа людей, которые имеют доступ к цифровым услугам, усилится. До 2024 года к сотовой связи и интернету намерены подключить свыше 140 населенных пунктов, что позволит обеспечить доступом к современным цифровым услугам более 31 тыс. человек.

Кроме того, краевой МИРС ведет работу по оснащению ИТ-инфраструктурой социальных объектов региона. В частности, по словам Петра Шиловских, 604 здания школ Прикамья в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» подключены к Единой сети передачи данных. «С ее помощью все учебные учреждения включены в единую систему с централизованным управлением и контент-фильтрацией. Это позволит ограничить доступ к нежелательным и закрытым сайтам в интернете. Также во всех школах бесплатно предоставляются лицензии на использование отечественного программного обеспечения – операционная система и офисный пакет», – рассказал министр.

По поручению губернатора Пермского края особое внимание уделяется обеспечению жителей и туристов подвижной радиотелефонной связью на автодорогах региона. Как сообщили в МИРСе, в 2022 году были завершены работы по обеспечению сотовой связью «белых пятен» общей протяженностью 65 км. Станции сотовой связи установлены на следующих основных трассах: Пермь – Березники, Соликамск – Красновишерск, Кукуштан – Оса и Пермь – Ильинский.

Работы по возведению телеком-инфраструктуры на региональных трассах продолжаются. До 2025 года планируется обеспечить связью 99,9% автомобильных дорог Пермского края. «Покрываем связью те участки дорог, где невозможно дозвониться до экстренных служб», – пояснил Петр Шиловских.

Следующим ключевым направлением в работе краевого МИРСа является доступность государственных услуг для всего населения, независимо от местожительства. Как рассказал Петр Шиловских, в 2022 году сотрудники МФЦ оказали жителям края свыше 3 млн услуг. «Важно совершенствовать работу МФЦ – сегодня это главный посредник между населением и органами власти», – подчеркнул он. Также на сегодняшний день все желающие могут получить в онлайн-режиме 86 массовых социально значимых услуг. Они доступны на портале Госуслуги. 42 услуги люди могут получить на региональном портале «Услуги и сервисы Пермского края». Дмитрий Махонин поручил краевому ведомству развивать цифровые сервисы, внедрять больше уникальных услуг, востребованных у жителей. Среди них – подача документов в профессиональные образовательные организации, доступ к системе «Моя школа», подача электронных заявлений на выплаты при ЧС.

Приоритетным направлением в области цифровых услуг является обеспечение технологического суверенитета ИТ-продукции и развитие кибербезопасности. Как рассказал Петр Шиловских, в 2022 году завершился переход на использование отечественных средств защиты в серверном сегменте Центра обработки данных (ЦОД). Для организации защиты рабочих мест в органах власти на территории региона и их подведомственных учреждениях уже внедрено около 38 тыс. комплектов отечественной защиты. Кроме того, в 2022 году начался поэтапный переход ИОГВ и подведомственных учреждений Пермского края с операционных систем (ОС) на базе Windows на отечественные – на базе Linux. «Важно отметить, что за прошлый год на использование Единого почтового домена (ЕПД) Пермского края переведены все ИОГВ – всего создано 26 тыс. почтовых ящиков. В этом году завершим переход подведомственных учреждений исполнительных органов власти и муниципалитетов», – рассказал министр.

В завершение встречи Дмитрий Махонин поручил краевому МИРСу продолжать повышать качество работы по выстраиванию многоуровневой системы защиты информации в ИОГВ Пермского края. «Вы должны не только внедрять отечественное программное обеспечение, но и повышать его качество и эффективность функционирования, а также обеспечивать его безопасность от внешних угроз», – подчеркнул глава Прикамья.

Еще одно поручение главы региона было связано с сотрудничеством и взаимодействием краевых властей с ИТ-сообществом. «Необходимо поддерживать те предприятия, которые позволяют преодолеть трудности и переориентироваться на отечественные технологии. Это также возможность для малого и среднего бизнеса нарастить мощности для промышленных предприятий, создать новый импульс для развития ИТ-продукции. Важно способствовать развитию у промышленников собственных ИТ-секторов», – резюмировал Дмитрий Махонин.