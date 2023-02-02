Пермские школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по экологии и окружающему миру

Почему нельзя выбрасывать батарейки, как правильно высаживать деревья и какие правила помогут не допустить лесного пожара во время отдыха на природе – этому школьников 1-9 классов научит Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии и окружающему миру. Интеллектуальное соревнование пройдет с 31 января по 27 февраля при поддержке национального проекта «Экология».

«Заботиться о природе – значит ей помогать. Беречь леса от пожаров, почву, воздух и воду – от загрязнений, бороться с глобальными изменениями климата. Для этого нужны знания, как правильно это делать. Важно понимать, что природные ресурсы не бесконечны, и наращивать объёмы их переработки: вторичного, третичного использования. Рассчитываю, что олимпиада не просто поможет привить ребятам полезные экологические привычки, а даст импульс всем её участникам двигаться дальше в деле сохранения природного наследия нашей страны», – прокомментировал Александр Козлов, министр природных ресурсов и экологии России.

Олимпиада в поддержку национального проекта «Экология»пройдет на образовательной платформе Учи.ру. Основная задача онлайн-состязания – не только проверить знания учеников о природе, но и показать, как сильно зависит состояние окружающей среды от правильных привычек в жизни каждого человека.

Олимпиада поможет воспитать в детях осознанное и экологичное мышление и вовлечь в эко-повестку школьников, их родителей и педагогов. Организаторами экопросветительской инициативы третий год подряд выступают АНО «Национальные приоритеты» и образовательная платформа Учи.ру при поддержке Минприроды России.

«Экопросвещение – важный шаг к формированию экологических ценностей и внедрению их в повседневную жизнь в виде полезных привычек. Недавно мы вместе с большой командой экспертов подготовили аналитический доклад на эту тему (доступен по ссылке). Выяснилось, что многие люди разделяют идеи бережного отношения к окружающей среде и готовы трансформировать их в экопривычки, но далеко не все осведомлены, как именно это можно сделать. Также, по оценкам экспертов, существует связь между уровнем счастья и экологичным поведением: чем выше экоосознанность человека, тем выше уровень его личного счастья. Дети – это будущие взрослые, которые могут стать амбассадорами экоосознанного образа жизни, а значит и повысить индекс счастья в нашей стране. Олимпиада Учи.ру - отличный инструмент для вовлечения школьников в этот процесс» - прокомментировала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

В олимпиаде этого года в 3 из 9 заданий интегрированы темы национального проекта «Экология»: интерактивный формат поможет в игровой форме рассказать детям о таких важных темах, как биоразнообразие, сортировка отходов, лесовосстановление и профилактика лесных пожаров.

Например, задание «Батарейка» покажет, как выглядит знакомый всем предмет в разрезе, что находится внутри и какими свойствами обладают его составляющие. Зная, что безобидная с виду севшая батарейка содержит опасные химические вещества, которые наносят серьезный ущерб природе, школьники наверняка запомнят, что ей не место в мусорной корзине.

Для успешного выполнения заданий олимпиады детям не потребуется углубленных знаний, зато пригодится логика и интуитивное понимание взаимосвязи между природой и действиями человека. Каждое задание расскажет участнику интересные факты об окружающем мире и экологии: олимпиада охватывает самые разнообразные темы, от урбанистики до биологического разнообразия.

«В олимпиаде по экологии и окружающему миру этого года ребят 1–9 классов ждет много новых интересных заданий. Решая их, школьники узнают больше о природной и рукотворной среде жизни человека, современной науке и технике, а также о важных вопросах охраны природы. Каждый участник попробует себя в роли путешественника, эколога-детектива, строителя городов, космического исследователя и даже супергероя. Вживаясь в разные роли, ребенок найдет ответ на важный вопрос: какие действия нужно предпринимать ежедневно, чтобы не навредить окружающей нас среде», – комментирует Илья Паршин, генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи.ру.

Для участия в онлайн-соревновании ребенку достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в Интернет. К онлайн-олимпиаде можно присоединиться на сайте https://ecomir.uchi.ru/

В поддержку экопросветительской инициативы нацпроекта по всей стране пройдут экологические уроки. Партнеры олимпиады – «Российское экологическое общество» и «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения России организуют уроки по всей стране. Специалисты проведут их на базе школ и экостанций – центров дополнительного образования детей и подростков естественно-научной направленности.

«Ликвидация экологического нигилизма и повышение экологической культуры в обществе - важная государственная задача. Ее сегодня эффективно решает неправительственный сектор, проводя экоуроки. Нужно продолжать эту практику», – считает Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества.