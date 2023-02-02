Создание новых рабочих мест муниципалитетами Прикамья – приоритетная задача глав территорий края

На заседании Совета глав муниципальных образований под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос о ситуации на рынке труда в территориях Пермского края.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что деятельность регионального Правительства нацелена на быстрое реагирование и принятие мер по недопущению отрицательных параметров рынка труда. Он подчеркнул, что в целом по краю уже выстроена система мер поддержки занятости. Сейчас крайне важна работа муниципалитетов по развитию территорий, созданию новых рабочих мест, легализации занятости, снижению уровня бедности и повышению реальных доходов граждан.

«Благодаря совместной работе профильных ведомств и муниципалитетов Пермский край находится на 30 месте в рейтинге регионов России по уровню безработицы, поднявшись на него с 52 места. Снижение уровня безработицы зарегистрировано практически во всех муниципалитетах. Но потенциал для работы по этому направлению еще большой. Сегодня необходимо также заниматься переподготовкой кадров, в этом оказать помощь может тесное сотрудничество Минсоца с краевым Минобром. Чем больше в Прикамье будет высококвалифицированных кадров с высокооплачиваемой работой, тем выше будет социальное “самочувствие” населения как в столице, так и в территориях края», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Как доложил Министр социального развития Пермского края Павел Фокин, на конец года уровень регистрируемой безработицы в регионе по сравнению с 2021 годом снизился в 1,3 раза и составил 0,6%. Он подчеркнул, что снижение уровня регистрируемой безработицы зафиксировано практически во всех муниципалитетах, но ряду территорий необходимо провести более эффективную работу по этому вопросу. Речь идет о Кудымкарском, Нытвенском и Верещагинском округах.

«Сотрудники Службы занятости отработали заявки со всеми обратившимися к ним гражданами. На конец года в службе занятости зарегистрировано 7 983 безработных. На 2023 год задача по снижению уровня безработицы сохраняется. Просьба глав муниципалитетов держать на контроле показатель «уровень регистрируемой безработицы». При выявлении отрицательной динамики, оперативно инициировать заседание муниципальной комиссии по предупреждению социальной напряженности. Инструменты для решения таких ситуаций есть», – пояснил Павел Фокин.

Еще один важный показатель состояния рынка труда – коэффициент напряженности, который отражает, сколько вакансий в территории приходится на одного человека, ищущего работу. За 2022 год в Прикамье на каждого ищущего работу человека приходится две и более вакансий, что составляет 0,5 ед. Рост показателя отмечается в Косинском, Кочевском, Большесосновском, Березовском и Гайнском округах. «Задачей этого года является увеличение количества вакансий на портале «Работа России» в территориальном разрезе, особенно в территориях, где коэффициент выше единицы. В приоритете просим отработать по всем муниципальным (унитарным) организациям», – рассказал Павел Фокин.

Поэтому особое внимание в 2022 году уделялось размещению вакансий на портале «Работа России». Их число напрямую зависит от количества работодателей, зарегистрированных на этой платформе, сервисы которой абсолютно бесплатны. В прошлом году на портале зарегистрировались 2 088 новых работодателей. Всего, по данным Минсоцразвития, порталом пользуются только 20% работодателей.

В краевом ведомстве отмечают, что администрациям муниципалитетов необходимо обеспечить присутствие всех работодателей, которые реально осуществляют деятельность в территории, на портале. «Считаем, что не менее 50% действующих работодателей в территории должны быть зарегистрированы на портале «Работа России» и размещать свои вакансии для трудоустройства местных жителей. Давайте совместно договоримся, какой процент реально отработать», – отметил глава Минсоца.

Отдельно на Совете глав муниципальных образований обсудили организацию общественных работ в рамках федеральной программы по снижению напряженности на рынке труда. В минувшем году таким образом было трудоустроено более 4 тыс. человек. Среди лидеров муниципалитетов, которые выполнили показатели по включению людей к общественным работам – Бардымский, Куединский, Верещагинский, Чусовской и Юрлинский округа.

По данным краевого Минсоцразвития края, в целом по Пермскому краю показатели регионального рынка труда в 2022 году улучшились: выросла численность занятого населения и соответственно уровень занятости, снизилась численность безработных и незанятого населения, в том числе малоимущих неработающих в трудоспособном возрасте. «Мы видим хорошие результаты работы Службы занятости по трудоустройству обратившихся граждан. Кроме того, идет активное наполнение портала «Работа России» новыми вакансиями. Сейчас основная задача – нарастить показатели по уровню занятости населения в территориях края, помочь работодателям в закрытии кадровой потребности», – пояснил Павел Фокин.

Отдельное внимание в ходе Совета глав обратили на исполнение муниципалитетами Комплексных планов развития территорий, защита которых перед губернатором состоялась в 2022 году. В частности, в рамках вопроса занятости населения территориям необходимо реализовать два ключевых показателя – количество новых рабочих мест и рост численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Предварительно, согласно этим планам, в регионе должно появиться не менее 2 800 новых рабочих мест, и увеличиться занятых в МСП.

В завершение обсуждения Дмитрий Махонин поручил главам муниципалитетов в срок до 10 февраля предоставить Минсоцу Прикамья информацию о создании новых рабочих мест и численности занятых в МСП согласно утвержденному комплексному плану развития территорий, направить в региональное ведомство заявку на организацию общественных работ на 2023 год, а также в срок до 1 марта направить в ведомство информацию о количестве работодателей, осуществляющих деятельность на территории и зарегистрированных на портале «Работа России».