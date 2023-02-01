Социальный кинозал: Смотри, думай, обсуждай!

В 2023 году в Пермском крае начнут работу ещё 30 социальных кинозалов. Количество площадок проекта «Социальный кинозал» увеличится до 161. Новые оборудованные залы появятся в 20 районах и округах. В том числе в сёлах Кузнечиха, Гремяча, деревне Пермякова Осинского городского округа. Откроются они в День кино 27 августа, а пока идёт подготовка и обучение специалистов.

Все новые социальные кинозалы, как и другие, будут оснащены специальным оборудованием, и у жителей населённых пунктов появится возможность просматривать на большом экране и обсуждать качественные некоммерческие документальные и художественные фильмы и мультфильмы. После показа зрители могут обсуждать кино с профессиональным куратором и друг с другом, говорить об актуальных проблемах их территории.

Проект «Социальный кинозал» в Осинском городском округе на базе Дворца культуры реализуется второй год при поддержке ГКБУК «Пермская синематека» и Министерства культуры Пермского края.

Проект даёт возможность не только просматривать фильмы, тем самым расширяя возможности культурного досуга населения, но и развивает духовно-нравственные ценности, способствует развитию диалоговой культуры при обсуждении, создаёт возможности для профилактики социальной напряженности.

– В актуальном репертуаре кинозала Осинского дворца культуры более ста фильмов различной тематики отечественного и зарубежного производства: военные, фантастические, драматические, о роли отца в семье, дружбе и преданности, антинаркотической и антиалкогольной направленности, о семейных ценностях, детско-родительских отношениях. Многому можно научиться, просмотрев достойные кинопроизведения: доброте, взаимовыручке, вере в себя, трудолюбию, способности принимать трудные решения и проявлять волю и выдержку, – говорит специалист Дворца культуры, курирующая работу социального кинозала Наталья Пьянкова, – социальный кинозал работает, ждёт зрителей, приглашаем осинцев на показы.

Стоит отметить, что в Осе кинозал пользуется большой популярностью. К примеру, с сентября по декабрь 2022 года более 1500 зрителей присутствовали на просмотрах фильмов, мультфильмов и интерактивных мероприятиях. Основная часть посетителей – школьники, их родители, студенты, пенсионеры. Здесь проходят совместные мероприятия с семейным клубом «Очаг», обществом инвалидов, комиссией по делам несовершеннолетних, службой социальных участковых, детским домом-интернатом. Самым рейтинговым по посещению и отзывам стали фильмы «Африка» и «Артек. Большое путешествие». Будем надеяться, что и в сельских населённых пунктах Осинского округа кинозалы не будут пустовать.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость этого уникального проекта для региона. По словам главы Прикамья, подобные площадки становятся настоящими очагами притяжения для местных жителей. Расширение сети позволяет сделать комфортнее и интереснее жизнь людей в самых отдаленных территориях края.

Напомним, проект «Социальный кинозал» стартовал в Прикамье в 2019 году как региональная составляющая национального проекта «Культура». Он направлен на развитие кинематографии в малых городах и поселениях Прикамья, расширение возможностей для досуга, создание дискуссионных площадок, повышение культурного уровня населения и на создание диалоговых пространств.



