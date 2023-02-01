Больше дела, меньше слов, к «Лыжне России» будь готов!

Наверняка, многим постоянным посетителям нашего парка знакома эта дружная приметная компания лыжников. Каждые выходные, а порой и в будние дни, они спешат в этот любимый уголок города, чтобы отдохнуть от суеты, пообщаться друг с другом и пробежать очередную дистанцию для здоровья души и тела.

Семья Меньшаковых, одни из участников этого спортивного тандема, рассекают по лыжным трассам уже более десяти лет. Осознание того, что лыжи – красивый и зрелищный профессиональный вид спорта, полезный для здоровья пришло к ним не сразу. Большую роль при этом сыграл их старший сын, он помог подобрать лыжи, освоить технику. Сам он с детства всегда увлекался спортом плаванием, а в университете лыжами, занял 1 место во Всероссийской спартакиаде Росатома по плаванию.

«Нас вовлёк в лыжный спорт Сергей Сесюнин, который является нашим личным тренером и сервисменом. Он помог выбрать инвентарь и сумел объединить нас спортом. Кто-то из нашего состава регулярно участвует в соревнованиях, поэтому со всей серьёзностью проходит свой нормативный километраж для поддержания формы, другие же пробегают круги в меру своих сил», – рассказала Людмила Меньшакова.

«Лыжные прогулки – заряд бодрости и хорошего настроения, и, конечно же, тяжёлая работа над собой, но здорово, что потом получаешь удовлетворение от преодоления трудностей», – добавляет Татьяна Туктамышева.

Девиз этой большой дружной команды – больше дела, меньше слов! «Если ты ориентирован на спорт, то всегда можно найти время и место для проведения занятий», – считают они. Кстати, в ближайшее время у лыжников-энтузиастов появится отличная возможность вновь встретиться в парке, чтобы уже вместе с огромной компанией других единомышленников, которые также неравнодушны к лыжам, здоровому и активному отдыху, принять участие в традиционном грандиозном мероприятии «Лыжня России».

Вот уже более 40 лет оно проводится по всей стране с целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового и активного образа жизни среди всех слоёв населения. Популярность соревнования восхищает, ведь с каждым годом к нему присоединяется все большее количество участников.

Главное соревнование популярного в Прикамье зимнего вида спорта, проводимое в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», проходит традиционно во второй выходной февраля. Все осинцы и жители округа независимо от возраста и физической подготовки могут присоединиться к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2023» 11 февраля в городском парке. Для этого необходимо зарегистрироваться и подать заявку на портале http://умный-спорт.рф/. Онлайн-регистрация продлится до 9 февраля. С 9 по 11 февраля будет работать комиссия по допуску участников к соревнованиям. Они будут проводиться в личном зачёте по следующим дистанциям: 1000 м – лица с ОВЗ и инвалиды (без учёта возраста), 2000 м – все желающие, 2000 м – VIP-забег, 5000 м – девушки и юноши (2005 г.р. и моложе), 10000 м - женщины и мужчины (2004 г.р. и старше).

С 9.30 до 10.30 пройдёт регистрация участников в осинском городском парке, 10.30 – официальная церемония открытия, 11.00 – старт на дистанции 1000 м, 11.30 – старт на дистанцию 2 000 м, 12.30 – старт на дистанцию 5000 м и 10000 м.

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина соревнования такого уровня имеют большое значение для региона. «Подобные зрелищные события привлекают внимание, благодаря этому еще больше прикамцев проявляют интерес к занятиям зимними видами спорта», – подчеркивает глава Пермского края. В свою очередь Министр физической культуры и спорта края Татьяна Чеснокова пояснила, что «Лыжня России» – это большой праздник спорта, на который выходят целыми семьями. «В этом году в Пермском крае массовые соревнования пройдут во всех территориях, что обеспечит доступность участия независимо от места проживания. А в краевой столице, где соревнования пройдут под знаком 300-летия Перми, будет представлена специальная программа, для того чтобы жители зарядились положительными эмоциями», – добавила глава ведомства.

Добавим, каждому прошедшему регистрацию и преодолевшему дистанцию будет выдана сувенирная продукция Минспорта России – шапочка и нагрудный номер, а также в личном кабинете на портале умный-спорт.рф будет сформирован сертификат участника.

Обязательно берите всю семью, родственников, друзей и приходите субботним днём 11 февраля в парк, чтобы стать участником большого праздника спорта и здоровья.

А если вы ещё ни разу не вставали на лыжи, не беда. Один из осинских лыжников Евгений Меньшаков с радостью поделился лайфхаками для тех, кто только планирует заниматься зимним видом спорта: «Не ленись, помни, твоё желание заниматься лыжами – это движение вперёд и вверх. Не скупись, при выборе оборудования, отдай предпочтение продукции известного бренда. Это доставит тебе удовольствие. Не ставь изначально высоких целей, иди к своему успеху постепенно. Из множества маленьких целей рождается результат. Всегда учись и не стесняйся обратиться за помощью. Привлекай к спорту друзей, помни, заниматься спортом в дружной компании всегда весело!»

До встречи на лыжне!

Елена МАНЬКОВА

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