По программе «Медицинские кадры Прикамья» выплаты в размере до 2 млн рублей получили почти 90 специалистов

Губернатор поручил Минздраву ускорить работу по принятию нормативных актов для новой региональной выплаты для психиатров и фтизиатров, труд которых оплачивается из краевого бюджета, чтобы синхронизировать их с мерами поддержки, утвержденными в конце декабря на федеральном уровне.

Сегодня, 1 февраля, на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос о мерах поддержки медицинского персонала в Прикамье.

Дмитрий Махонин отметил, что в Пермском крае действуют федеральные и региональные меры поддержки медицинских работников, направленные на решение вопроса дефицита кадров. «Это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых медики получают единовременные федеральные выплаты на улучшение жилищных условий. Со своей стороны, с 2022 года мы запустили свою программу – «Медицинские кадры Прикамья» для оказания поддержки за счет средств краевого бюджета. Она предусматривает единовременные выплаты в размере от 1 до 2 млн руб. для тех специалистов, приезжающих работать в муниципалитеты, в которых имеется большая кадровая напряженность. Кроме этого, работники среднего медицинского звена, устраивающиеся в наши медучреждения в Перми, получают компенсации части затрат на аренду жилья», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава региона напомнил, что Правительством региона инициирована и поддержана Законодательным Собранием мера, направленная на бесплатное предоставление земельных участков медицинским работникам в населенных пунктах с числом жителей до 10 тыс. человек. Стартовал региональный проект «Эффективный руководитель – лидер здравоохранения», в рамках которого запущена подготовка будущих талантливых и эффективных управленцев для учреждений медицины.

Кроме того, ведется большая работа по обучению молодых специалистов. Увеличиваются контрольные цифры приема в профильные образовательные учреждения среднего звена и в университет. Благодаря инициативе Правительства Пермского края теперь поступать в средние медицинские учреждения на фельдшеров можно после 9 класса: контрольные цифры приема были увеличены в два раза, до 650 человек. «Важное направление – целевое обучение. Очень важно, что ребята, которые учатся в учебных заведениях, понимают, где они дальше продолжат свою трудовую деятельность. Мы нацелены на то, чтобы число целевиков, поступающих в университет, увеличить до 75% от общего числа приема. Очень важно запустить такую программу в среднем звене», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень подробно рассказала о мерах поддержки медицинских кадров в регионе. Она отметила, что в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», предусматривающих разовые выплаты на приобретение жилья при переезде в отдаленные и сельские территории, в 2022 году в государственные учреждения здравоохранения Пермского края трудоустроено 147 медицинских работников. В их числе профессионалы по наиболее востребованным врачебным специальностям: терапевты-участковые, педиатры-участковые, акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, заведующие ФАП-фельдшеры, фельдшеры скорой медицинской помощи. Медработники были трудоустроены преимущественно в учреждения, расположенные в следующих муниципальных образованиях: Коми-Пермяцкий округ, Чернушинский, Кунгурский, Нытвенский, Добрянский и Суксунский округа.

Анастасия Крутень также сообщила о региональных мерах поддержки. По программе «Медицинские кадры Прикамья», запущенной по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В рамках нее в 2022 году единовременные компенсационные выплаты получили 88 медицинских работников, из них 16 приехали работать в Пермский край из других регионов страны. Министр акцентировала, что в Губаху, Чердынь, Суксун и Чернушку приехали семьи медиков. Например, в Чердыни начали работать врач-стоматолог и врач ультразвуковой диагностики, в Суксуне – врач-терапевт и врач-педиатр, а в Чернушке – врач-кардиолог и врач-эндоскопист.

Глава регионального Минздрава подчеркнула, что в ряде муниципалитетов благодаря помощи предприятий медицинским работникам предоставляется жилье. Например, в Чердыни семья врачей поселилась в коттедже, приобретенном за счет средств АО «Соликамскбумпром». Аналогичную же поддержку местным и региональным властям в создании условий для медиков также оказывают такие компании, как ПАО «Метафракс Кемикалс».

В рамках программы «Медицинские кадры Прикамья» в 2022 году 23 медработника среднего звена, трудоустроившиеся в медучреждения Перми, получают ежемесячные компенсационные выплаты в размере 10 тыс. руб. на возмещение части затрат на аренду жилья.

По словам Анастасии Крутень, в части увеличения контрольных цифр приема на врачебные специальности в Пермском государственном медицинском университете им. академика Е.А. Вагнера (ПГМУ) в регионе работа ведется постоянно: «В 2022 году на специальности «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» было выделено 435 мест, в 2023 году – 450 мест, план на 2024 год – 599 мест».

Что касается студентов, получающих образование в рамках целевого обучения, то им предоставляются меры поддержки в виде дополнительных выплат к стипендии. Ординаторам, обучающимся в рамках программы «Краевая ординатура», оплачивается стоимость учебы. «Все это позволяет не только поддержать обучающихся, но и сформировать стимулы для дальнейшего трудоустройства», – сказала министр.

Министр также акцентировала внимание на новой федеральной мере поддержки: в соответствии с постановлением Правительства РФ № 2568 от 31.12.2022 г. с 2023 года отдельным категориям медицинских работников предусмотрены дополнительные социальные выплаты в размере от 4,5 до 18,5 тыс. руб. Эту федеральную меру поддержки будет осуществлять единый Социальный фонд.

В завершение обсуждения вопроса Дмитрий Махонин поблагодарил предприятия и организации, которые помогают муниципалитетам и региональным властям создавать условия для привлечения медицинских кадров в территории.

Глава Прикамья также поручил Минздраву Прикамья до марта завершить работу по подготовке к принятию нормативных документов для установления региональных доплат медицинским работникам, труд которых оплачивается за счет средств бюджета Пермского края – фтизиатрам и психиатрам районных больниц и поликлиник.

Кроме того, Дмитрий Махонин сообщил, что при выездах в территории, в которых ведется строительство зданий для медучреждений, жители часто задают вопросы, а будут ли специалисты, чтобы работать в них. Губернатор поручил профильным ведомствам проработать вопрос о широкой доступности сведений о подготовке медиков для этих учреждений, которая ведется в рамках целевого обучения, и другой информации.