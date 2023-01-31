В 2023 году в Прикамье по нацпроекту запланировано благоустройство 130 дворов и 57 общественных пространств

На эти цели из федерального, регионального и местных бюджетов направят более 1,1 млрд рублей.

В населенных пунктах Пермского края в 2023 году планируется благоустройство 187 объектов: 130 дворов и 57 общественных территорий. Как рассказали в МинЖКХ Прикамья, из федерального, регионального и местного бюджетов на эти цели направят более 1,1 млрд руб. Работы будут выполняться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что одна из ключевых задач региональных властей – создавать для жителей комфортные пространства для спокойных прогулок и активного отдыха. «В 2023 году мы будем брать масштабностью проектов, а не количеством. Поэтому если по годам идет снижение, то значительный рост – по площадям благоустроенных территорий. Также отмечу, что мы занимаем лидирующие позиции по этой деятельности среди других регионов страны. При этом площади, скверы и набережные для благоустройства ежегодно выбирают сами жители в рамках Всероссийского голосования. Для нас мнение жителей – ключевое. Вместе с ними мы создаем комфортную среду в Прикамье», – обозначал глава Прикамья.

Как рассказали в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства, во всех муниципалитетах состоялись рейтинговые голосования жителей по выбору территорий, в которых необходимо провести ремонтные работы. По результатам опросов населения, в приоритете у прикамцев – обустройство набережных, обновление памятных мест и создание многофункциональных спортивных и детских пространств.

Например, в Соликамске в этом году планируют благоустроить место отдыха в северной части города, на берегу р. Боровая. Этот объект стал одним из победителей в интернет-голосовании проектов благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчику предстоит обустройство нескольких зон: спортивной (для игр в волейбол и бадминтон), детской (с игровым оборудованием) и территорию отдыха у воды, где установят лежаки, навесы, кабинки для переодевания и спасательные посты.

В Юсьвинском муниципальном округе в п. Пожва приведут в порядок набережную р. Камы. Проектом предусмотрена организация освещения, пешеходных дорожек, спортивной площадки, зон отдыха с уличной мебелью и беседками, а также монтаж системы видеонаблюдения.

Кроме того, комплексно преобразится зона отдыха на набережной р. Юг в ЗАТО Звездный. Специалистам предстоит выполнить устройство пешеходных дорожек, обустроить зоны пляжа с оборудованными спусками к воде, отделением детской зоны купания с буйками и установкой спасательной вышки, а также установить зоны причала, что позволит устраивать прогулки по пруду на лодках, катамаранах и на другом водном транспорте.

По информации МинЖКХ Прикамья, особое внимание жители региона уделяют благоустройству памятных мест. В Чернушинском муниципальном округе возле здания автовокзала выполнят работы по благоустройству площади Азина. Там отремонтируют памятник-бюст командиру 28-й Железной стрелковой дивизии Красной Армии В.М. Азину и тротуары, установят малые архитектурные формы, освещение, высадят новое озеленение.

До конца года завершится третий этап благо устройства историко-природного комплекса «Уинский парк», который предусматривает реставрацию монумента «Неизвестный солдат», обустройство пешеходных дорожек, строительство сцены и зоны тихого отдыха с озеленением.

В некоторых населенных пунктах основное внимание при благоустройстве уделят преобразованию небольших парков и скверов. Новый облик получат парк Аттракционов в Кизеле, театральный сквер в Ильинском, «Аллея отдыха» в Чусовом, «Сквер здоровья» в Кунгуре, площадь искусств по ул. Ленина в Чайковском, этно-историческое пространство «Вöрчук» в Гайнах. В частности, в Лысьве в сквере «Комсомолец» согласно дизайн-проекту выполнят ремонт уличного освещения, установят малые архитектурные формы, а также построят современную детскую площадку.

Напомним, за время реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» на территории Пермского края благоустроено 2 017 дворов и 596 общественных территорий. Общий объем средств, направленных на работы из бюджета разных уровней, составил порядка 6,9 млрд руб.