Последние публикации
День садовода 30 января 2023
К концу 2023 года Служба социальных участковых охватит поддержкой около 350 тыс. жителей Прикамья 27 января 2023
Благодаря проекту «Пушкинская карта» учреждения культуры Прикамья привлекли 133 млн рублей 27 января 2023
Президент России поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи 27 января 2023
В 2023 году для работодателей Прикамья продолжат действовать меры господдержки занятости 25 января 2023
Осинская народная кухня 6 24 января 2023
Осинская народная кухня 5 24 января 2023
Осинская народная кухня 4 24 января 2023
Осинская народная кухня 3 24 января 2023
Осинская народная кухня 2 24 января 2023