К концу 2023 года Служба социальных участковых охватит поддержкой около 350 тыс. жителей Прикамья

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром социального развития Пермского края Павлом Фокиным, на которой обсудили ключевые итоги отрасли и дальнейшие планы на 2023-2025 гг. по ее развитию.





Дмитрий Махонин подчеркнул, что социальная поддержка населения – одна из приоритетных для краевых властей, от нее во многом зависит качество и уровень жизни в регионе.



«Сегодня система мер социальной поддержки населения является комплексной и охватывает все сферы жизни земляков. Несмотря на серьезную нагрузку на краевой бюджет, мы в полном объеме сохраняем социальные расходы. В прошлом году трижды проиндексировали соцвыплаты. Одной из ключевых задач прошлого года также стало упрощение процедуры назначения мер социальной поддержки гражданам. Хочу отметить работу краевого Минсоца в части снижения уровня безработицы, организации работы Службы занятости. Многое сделано по борьбе с бедностью, при этом важно продолжать адресную работу по этому направлению. Совместными усилиями будем возводить значимые для ряда категорий граждан объекты, средства в бюджете на это заложены», – обозначил глава Прикамья.







Министр социального развития Прикамья Павел Фокин доложил об основных результатах работы. Одной из приоритетных задач, которую перед министерством ставил губернатор, является поддержка участников СВО и их семей. Сейчас акцент делается на адресную работу с каждой семьей в координации со всеми ведомствами и муниципалитетами. На сегодняшний день на эти цели направлено порядка 700 млн руб. Это единовременные выплаты участникам СВО, материальная помощь на детей, материальная помощь в случае ранения или гибели. В качестве основного приоритета по данному направлению на 2023 год Павел Фокин выделил организацию работы Центров поддержки участников СВО и их семей «Помощь здесь». Дмитрий Махонин подчеркнул, что необходимо развивать и наладить работу подобных центров, а также делиться накопленным опытом с профильными ведомствами и организациями других регионов России.



На особом контроле в 2022 году у краевых властей также стояли вопросы занятости населения. Павел Фокин подчеркнул, что наличие работы и постоянного источника дохода является основой благополучия жителей. По его словам активная работа идет сразу по двум направлениям. Первое – по итогам прошлого года зафиксирован прирост численности занятого населения. Второе – на сегодняшний день в регионе регистрируется низкий уровень безработицы. Этому способствует помощь соискателям в поиске работы, помощь работодателям, введение новых мер господдержки, создание новых рабочих мест, а также эффективность оказания услуг Службы занятости. «За последние два года в рейтинге регионов по уровню безработицы (МОТ) Пермский край переместился с 52 на 30 место среди регионов России, а по ПФО – с 14 на 7 место», – отметил Павел Фокин.



В 2023 году работа по увеличению числа занятых граждан и снижению уровня безработицы усилится. Начнется мониторинг обязательств глав муниципалитетов по созданию новых рабочих мест в территориях. О планах по этому вопросу руководители местных администраций докладывали в ходе защиты комплексного плана развития территорий. Продолжится взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса по ликвидации дефицита рабочих кадров. Кроме того, за счет федеральной поддержки будет открыт один современный кадровый центр «Работа России».



Кроме того, особе внимание уделяется повышению уровня дохода семей. За последний год количество малоимущих семей в Прикамье сократилось на 5%. Это удалось достичь благодаря реализации востребованной среди населения господдержки «Социальный контракт». Ею воспользовались семьи с низкими доходами и многодетные родители. Отметим, заключить соцконтракт в 2022 году можно было по нескольким направлениям: открытие своего дела, ведение личного подсобного хозяйства и помощь в трудоустройстве. Павел Фокин отметил, что за минувший год в крае было заключено почти 4 тыс. социальных контрактов на сумму 406 млн руб. На эти цели удалось привлечь дополнительную федеральную помощь в размере 88 млн руб. Аналогичное количество соцконтрактов намерены заключить и в 2023 году. «Мы видим дальнейшие шаги развития данной господдержки. Совместно с органами местного самоуправления, краевым Минэкономразвития и Минагро намерены организовать работу по сопровождению граждан, реализующих социальный контракт по развитию личного подсобного хозяйства и собственного. В частности, предоставления на эти цели предпринимателям микрофинансовые субсидии от 1,5 до 3 млн руб. для следующего шага в развитии собственного дела», – пояснил Павел Фокин.



Меры социальной поддержки особенно востребованы у семей с детьми от 3 до 16 лет. Как рассказал Павел Фокин, в 2022 году на помощь 140 тыс. семей из Прикамья было направлено рекордное финансирование – 24 млрд руб.При этом, расширение услуг для этой категории населения в 2023 году продолжится. В частности, с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Выплата объединит ряд уже действующих мер поддержки, среди которых пособия на детей в возрасте до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. Размер выплаты составит от 6 573 руб. до 13 146 руб. Администрирует данную выплату Социальный фонд Российской Федерации. Павел Фокин отметил, что в 2023 году усилится работа краевого Минсоца по вопросам информирования жителей по данному пособию.



Масштабная работа по предоставлению поддержки отдельным категориям жителей Прикамья потребовала расширение Службы социальных участковых. По информации краевого Минсоца, за последний год численность сотрудников данной службы увеличилась на 100 человек, уровень зарплаты вырос на 25%, сейчас участковых насчитывается 365. Это позволило оказывают различную помощь: вызов врача, назначение мер соцподдержки, надомное соцобслуживание, получение техсредств для реабилитации и другое. Благодаря этому удалось охватить социальным патронажем на 44 тыс. человек больше, чем годом ранее. Планируется, что в этом году благодаря расширению функционала соцучастковых, а также обеспечению их необходимой материально-технической базой охват граждан, нуждающихся в поддержке, увеличится на 61 тыс. человек. К концу 2023 года Служба социальных участковых охватит поддержкой около 350 тыс. жителей Прикамья. Павел Фокин подчеркнул, что особе внимание сейчас уделяется повышению уровня квалификации социальных участковых. В рамках этого запланировано проведение различных мероприятий по повышению квалификации сотрудников службы, среди них – конкурс профессионального мастерства «Лучший социальный участковый».



Благодаря выстроенной работе соцучастковых и региональной поддержке удалось достичь прорывного результата в предоставлении услуг реабилитации – почти в 2 раза увеличился охват инвалидов. В 2022 году необходимые услуги получили более 9 тыс. человек. За последний год был модернизирован и усовершенствован процесс реабилитации в Прикамье. В частности, краевые власти приняли концепцию комплексной реабилитации. Ее главная цель – создание условий, при которых инвалиды смогут жить комфортно и будут максимально социализированы в обществе. Кроме того, идет работа по созданию единой системы сопровождения, реабилитации и социальной адаптации всех жителей края с инвалидностью.



Развитию системы адаптации также способствует строительство социальной инфраструктуры. В 2022 году отрылся новый реабилитационный центр для взрослых инвалидов на 1 300 человек (Встречная, 35). Сейчас совместно с Министерством здравоохранения отрабатывается формат упрощенной передачи документов, без личного участия человека, из медицинской реабилитации в социальную, еще не имеющих статус инвалид, но уже нуждающихся в помощи. Основной задачей перед собой на 2023 год краевой Минсоц ставит строительство детского реабилитационного центра в Камской долине. Планируется, что он станет типовым реабилитационным центром для всей России.



Следующим ключевым направлением в работе краевого Минсоца является обеспечение жильем земляков, особенно в рамках программы «Молодая семья». Благодаря данной господдержке за 2022 год свои жилищные условия улучшили порядка 1,3 тыс. семей Прикамья. «На 2023 год средства регионального бюджета заложены в объеме, который позволит обеспечить субсидиями на улучшение жилищных условий оставшихся граждан, состоящих на учете по получению жилья», – подчеркнул Павел Фокин.



В части работы по предоставлению жилья детям-сиротами, в 2022 году увеличилось количество жилищных сертификатов в два раза – выплатами были обеспечены все заявившиеся. В текущем году планируется сохранить на уровне 2022 года число жилищных сертификатов для данной категории населения. «На этот год ставим перед собой задачу совместно с муниципалитетами организовать работу по внедрению Единой системы учета граждан, нуждающихся в получении жилья по социальному найму», – отметил Павел Фокин.

По словам Дмитрия Махонина, важно не снижать внимание и интенсивность поддержки в адрес ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых действий. «Все эти люди должны чувствовать особое внимание к себе», – добавил он.







В завершение встречи Дмитрий Махонин поручил краевому Минсоцу совместно с Министерством образования Прикамья, а также при участии местных предприятий и организаций развивать целевое обучение студентов учебных заведений. Это позволит выстроить грамотную работу по подготовке и трудоустройству молодых специалистов и закрыть кадровую потребность в трудовых ресурсах.



Еще одно поручение главы Прикамья связано с совершенствованием работы Службы социальных участковых. «Нагрузка на службу достаточно серьезная, помощь социальных участковых востребована у наших земляков. Люди, которые оказывают поддержку жителям, сами нуждаются в помощи. Прошу поддерживать социальных участковых, заботиться об их отдыхе, обеспечивать их достойными заработными платами», – акцентировал он.