Благодаря проекту «Пушкинская карта» учреждения культуры Прикамья привлекли 133 млн рублей

В рамках рабочей встречи губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с министром культуры региона Аллой Платоновой результаты работы в 2022 году и планы на 2023 год, ключевой тематикой которого станет 300-летие Перми.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что все культурные мероприятия должны пройти на самом высоком уровне, от их успеха во многом зависит рост турпотока и имидж региона. «В юбилейный год необходимо активнее заявлять о себе на уровне России, реализовать настоящую “культурную экспансию” в регионы. Жители страны должны больше узнать о Пермском крае и наших достижениях в промышленности, науке, культуре, спорте и туризме через проведение специальных выставок, спектаклей и концертов в исполнении земляков», – акцентировал губернатор.

Алла Платонова сообщила, что работа в сфере культуры в 2023 году будет иметь комплексный подход: как в событийной составляющей, так и в реализации инфраструктурных проектов региона. «Мы будем контролировать своевременность выполнения работ в сфере преобразования инфраструктуры, а также следим за ходом подготовки событий к 300-летию, важно, чтобы жители и гости города почувствовали праздник», – рассказала министр.

Помимо этого, по ее словам, одна из главных задач культурной политики – обеспечение условий для равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края. Она решается системно благодаря улучшению и развитию инфраструктуры культуры как в городах, так и в малых населенных пунктах. Также предоставляются возможности для стимулирования местных творческих коллективов, артистов и авторов благодаря средствам нацпроекта «Культура».

Например, в 2022 году удалось провести большую работу по капитальному ремонту домов культуры в п. Марковский (Чайковский ГО), с. Усть-Кишерть и п. Верхнее Калино (Чусовской ГО), а также приобрести автоклубы еще для четырех территорий – Верещагинского и Чайковского городских округов, Юсьвинского и Кунгурского муниципальных округов. В 2023 году начнется капительный ремонт в с. Кояново (Пермский МО) и строительство Центра культурного развития в ЖК «Любимов» в Березниках.

Еще 24 сельских ДК получат средства на капремонт и новое оборудование в рамках программы «Местный дом культуры», что позволит отремонтировать кровлю, обновить кресла в зрительном зале, купить новое звуковое и осветительное оборудование для постановок. Кроме того, как рассказала Алла Платонова, в 2023 году начнется реализация нового проекта типовых сельских домов культуры – на 50, 100 и 200 мест. Первые три территории будут определены порядком конкурса.

Также в рамках нацпроекта капремонт ждет Верещагинский музейно-культурный центр (5,8 млн руб.), в музеи Краснокамска и Горнозаводска будет приобретено оборудование на общую сумму 3,5 млн руб.

В 2023 году продолжит расширяться сеть виртуальных концертных залов Пермского края – практика, которая в 2022 году была признана лучшей в России. Еще пять точек откроются в Очере, Красновишерске, Барде, Кочево и Частых. На это будет направлено 8,4 млн руб., из которых 3,5 млн руб. выделены из федерального бюджета, 4,8 млн руб. – региональная составляющая.

Кроме того, в 2023 году в Прикамье увеличится количество модельных библиотек. Федеральную субсидию в рамках нацпроекта «Культура» в размере 40 млн руб. выиграли проекты учреждений в пяти территориях. Обновленные современные библиотечные центры появятся: в Перми, Чердыни, Октябрьском, Краснокамске и Кунгуре. В библиотеках нового поколения появится самое современное оборудование: электронные станции книговыдачи, очки дополненной реальности, 3D-принтеры, интерактивные столы, панели, киоски, противокражные RFID-ворота.

Губернатор отметил, что создание современной инфраструктуры – важный блок развития культурной среды. «Это касается не только наших крупнейших строек, возводимых в рамках проекта “Пермь-300”, но и учреждений культуры в муниципалитетах. Прошу вместе с региональным Минстроем держать их на особом контроле. На эти цели мы направляем огромное финансирование, объекты для жителей долгожданные, поэтому уже сейчас надо продумать их наполнение, искать подходящие кадры, чтобы к завершению всех объектов максимально быстро дать старт их работе», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В 2022 году регион показал серьезный результат в работе с молодежной программой «Пушкинская карта», поднявшись в федеральном рейтинге с 46 на 16 место. Учреждения культуры Пермского края заработали 133,3 млн руб. – в пять раз больше, чем в 2021 году, когда было продано билетов на 24,5 млн руб. Напомним, в рамках программы молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет посещают постановки, концерты, экскурсии в музеи, кино и фестивали, расплачиваясь виртуальной или физической «Пушкинской картой», средства на которую поступают раз в год из федерального бюджета. Сейчас воспользоваться такой картой можно во всех муниципальных округах региона – к программе подключены уже 184 учреждения, что делает культурные услуги еще более доступными для молодежи по всему региону.

Кроме того, продолжится работа по сохранению и развитию народных промыслов региона. Сегодня в Пермском крае утверждена программа развития народных художественных промыслов, работают семь центров ремесел, выделяются субсидии на продвижение сувенирной продукции в рамках проекта «Пермская диковина».

Важное направление – развитие киноиндустрии в Пермском крае. Благодаря механизму рибейта в прошлом году пять кинокомпаний получили субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией съемочного процесса. Сегодня кинокартины, снятые в Пермском крае, находятся в лидерах кинопроката, а привлекательность региона как места съемок фильмов растет с каждым годом.

В ходе доклада отдельное внимание Алла Платонова уделила празднованию 300-летия Перми в этом году. Масштабная программа к юбилею краевой столицы насчитывает более 300 событий, из которых две трети будут реализованы именно в сфере культуры. Среди них более 20 выставок и 10 премьер спектаклей, 13 показов кинофильмов, а также фестивали, крупные гастрольные проекты, концерты и форумы. Их участниками станут как жители, так и гости Перми. В числе флагманских событий – летний фестиваль «Белые ночи на Каме», Фестиваль игрового кино для детей, Международный Дягилевский фестиваль, Первый фестиваль детско-юношеского и семейного кино и анимации, выставки пермских музеев в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Культурно-исторический форум: от «Провинциального города» к «Мегаполису», а также городские новогодние события, с успехом открывшие юбилейный год этой зимой – так, ледовый комплекс на эспланаде в этом году носит название «Виват, Пермь!» и посвящен истории и культуре города и края.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин напомнил, что Правительство РФ готово поддерживать регион в проведении 300-летия Перми. Поэтому краевому Минкульту необходимо сформировать для федерального ведомства предложение с перечнем мероприятий, которые нуждаются в дополнительном финансировании.