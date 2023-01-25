В 2023 году для работодателей Прикамья продолжат действовать меры господдержки занятости

Они позволят оказывать помощь работодателям по трем ключевым направлениям. В результате чего поддержкой будет охвачено более 1,4 тыс. сотрудников местных компаний и организаций.

Сегодня, 25 января, на заседании регионального Правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили порядка 30 нормативно-правовых актов и вопросов в различных сферах деятельности. Все предложения были поддержаны членами Правительства.

В частности, был рассмотрен нормативно-правовой акт, направленный на снижение напряженности на рынке труда в 2023 году за счет оказания мер господдержки. Его основным вектором станет помощь работодателям при приеме на работу новых сотрудников и для сохранения занятости трудовых коллективов при вынужденном введении режима неполной занятости или простоя.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что вопросы трудоустройства населения в регионе он держит на личном контроле по поручению президента России Владимира Путина. «Работа с занятостью в крае и снижение уровня безработицы – важнейшая задача для нас. Отмечу, что за последние два года Пермский край по безработице переместился с 52 на 30 место среди регионов России, а в ПФО – с 14 на 7 место», – акцентировал глава Прикамья.

Как доложил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, документом определен общий объем средств на эти цели – более 104,9 млн руб., из которых федеральное финансирование – 103,8 млн руб. Они будут распределены сразу по нескольким ключевым направлениям. Первое – финансовое возмещение затрат работодателя на выплату заработной платы при организации общественных работ. На эти цели выделяется 45,6 млн руб. Планируется, что впервые это позволит принять на работу 626 человек. Второе – возмещение затрат работодателю на временную занятость работников, в случае введения на предприятии вынужденного простоя или неполной занятости. На эти цели запланировано 41,5 млн руб. Третье направление – возмещение затрат на профессиональное обучение работников приоритетных отраслей экономики, таких как оборонно-промышленный комплекс, с целью содействия в закрытии кадровой потребности. Господдержка оценивается в 17,8 млн руб. Планируется, что ее участниками станут порядка 300 человек.

«Данные меры будут безусловно способствовать снижению напряженности на рынке труда, они уже отрабатываются потенциальными участниками этой программы», – добавил Павел Фокин.

На заседании Правительства Пермского края также рассмотрели вопрос о выделении Пермскому краю 269 млн руб. из федерального бюджета на ремонт и оснащение офисов «Центр занятости населения Пермского края». Напомним, Пермский край стал одним из 17 регионов России, который вошел в первую очередь реализации федерального проекта Минтруда России по повышению эффективности деятельности службы занятости .

В рамках комплексной модернизации сети службы занятости серьезно обновятся помещения территориальных отделов. Все они будут приведены в соответствие с фирменным стилем организации «Кадровый центр Работа России» с зонированием пространства для создания комфортных условий для посетителей. Также будет произведен текущий ремонт помещений, они будут оснащены современной, удобной, практичной минималистической мебелью. Павел Фокин отметил, что это окажет влияние на эффективность оказания услуг Службы занятости.

«Уровень софинансирования за счет средств краевого бюджета составит 5% – 14 млн руб., за счет средств федерального бюджета – 95% или 269 млн руб.», – пояснил Павел Фокин.

В Минсоце рассказали, что до конца 2023 года краевые власти намерены до 42 точек увеличить количество территориальных подразделений Центра занятости населения, в которых будут реализовываться региональные проекты.

По итогам заседания, Дмитрий Махонин подчеркнул, что активная работа по совершенствованию службы занятости, которая ведется в Прикамье, должна быть эффективной. По его словам, в первую очередь важно не столько отремонтировать офисы, сколько сформировать новую, главную идеологию. Она заключается в качественном оказании помощи: работодателям – в решении вопросов их кадровых потребностей, людям – в поиске работы. И этой новой идеологии следует придерживаться, резюмировал губернатор.