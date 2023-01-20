Дмитрий Махонин: «Наша главная задача – готовить кадры, исходя из потребностей региональной экономики»

Глава Прикамья также поручил приступить к проектированию новой школы на ул. Ветлужская в микрорайоне Железнодорожный и начать совместно с администрацией города Перми подготовку земельного участка для размещения школы в микрорайоне Рабочий поселок. Сдача первого объекта запланирована на 2024 год.

19 января, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с министром образования и науки Раисой Кассиной, на которой обсудили ключевые итоги отрасли и дальнейшие планы по ее развитию. Она стала первой в череде отчетов членов регионального Правительства по итогам 2022 года.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что образование – одна из приоритетных сфер для региона. «Прогресс развития отрасли в крае очевиден, мы показываем хорошие результаты. Именно поэтому входим в ТОП-10 лучших систем образования в стране. Этому способствуют набранные темпы строительства инфраструктуры: в прошлом году построено восемь школ. На этот год планы по возведению образовательных учреждений также амбициозные. Кроме того, мы активно участвуем в реализации нацпроекта и федеральном конкурсе “Профессионалитет”. Отмечу, что у нас есть успехи и в развитии дополнительного образования: открываются новые “точки роста”, кванториумы», – обозначил глава региона.

Раиса Кассина доложила об основных результатах работы, которые были достигнуты ведомством в 2022 году. «За предыдущий год нам удалось преобразить образовательную среду в школах, техникумах и колледжах, исходя из поставленных ранее задач. Трансформируется как содержательное наполнение учреждений, так и их инфраструктура», – акцентировала министр.

Помимо введенных в эксплуатацию в 2022 году восьми школ, еще один образовательный объект построен в прошлом году – школа в д. Порошево Косинского округа. На сегодняшний день она проходит заключительную проверку инспекции строительного надзора. Дмитрий Махонин в ходе обсуждения отметил, что учреждение должно быть сдано в ближайшее время и дал задание в максимально сжатые сроки ввести объект в эксплуатацию.

Как отметила Раиса Кассина, в 2023 году перед Минобром и Минстроем стоят еще более масштабные задачи – ввод 18 школ. Дмитрий Махонин подчеркнул, что необходимо следить за соблюдением сроков строительства, а также поручил приступить к проектированию новой школы на ул. Ветлужская в микрорайоне Железнодорожный и начать совместно с администрацией города Перми подготовку земельного участка для размещения школы в микрорайоне Рабочий поселок. Сдача первого объекта запланирована на 2024 год.

Кроме того, особое внимание уделяется строительству и реконструкции учреждений среднего профессионального образования. До начала нового учебного года необходимо сдать новый корпус Пермского авиационного техникума, который позволит создать 1 тыс. дополнительных мест для получения профессионального образования, и завершить реконструкцию корпуса колледжа им. Н. Г. Славянова. По словам Дмитрия Махонина, следует обратить внимание на модернизацию учреждений СПО. «Ключевое направление в развитии системы СПО – практикоориентированный подход. В том году мы стали участниками федерального проекта "Профессионалитет" и открыли 3 образовательно-производственных кластера и выиграли еще два гранта на открытие металлургического и химического кластеров в предстоящем учебном году. Наша главная задача – готовить кадры, исходя из потребностей региональной экономики. И выстраивать цепочку школьное образование – специальное/высшее образование – трудоустройство на предприятие», – отметил он.

Также по словам министра, обновляются существующие здания школ. Регион участвует в федеральном проекте по проведению капремонтов. Преображаются и пространства рядом с учреждениями. В 2022 году стартовал проект «Школьный двор», инициированный губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. Представители 40 территорий уже защитили свои дизайн-проекты по благоустройству школьных участков и приступают к их реализации.

В образовательных учреждениях продолжается развитие спортивной инфраструктуры – открываются спортплощадки, тренажерные залы в студенческих общежитиях. В сельских школах в рамках нацпроекта «Образование» ремонтируются спортзалы, в этом году обновления коснутся четырех школ в Чайковском, Краснокамском, Кочевском и Большесосновском округах.

Отдельно министр остановилась на развитии дополнительного образования, в том числе в территориях Пермского края. В новом учебному году в пяти школах Пермского края откроются центры цифрового образования для детей «IT-куб». Здесь ребята смогут заниматься по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий на занятиях и во внеурочное время. Центры появятся в школе № 2 с кадетскими классами Губахинского округа и № 30 в Березниках, в Полазненском центре дополнительного образования детей «Школа технического резерва», в Центре дополнительного образования Чайковского округа, а также в Доме детского творчества Бардымского округа.

Раиса Кассина также обозначила, что в этом году краевые власти рассчитывают начать строительство нового собственного здания для центра поддержки и выявления талантливых детей «Академия первых». Дмитрий Махонин обозначил важность проекта и поручил как можно скорее заключить концессионное соглашение для возведения объекта.

Кроме того, в рамках встречи обсудили краевые инициативы по профориентации и самоопределению школьников. Например, в этом году продолжит свою работу уникальный для России проект «Открытый университет», а также значимые для региона три краевые профильные школы при вузах. Напомним, с начала учебного года 200 ребят поступили в такие учреждения, которые являются отдельными структурными подразделениями ПНИПУ, ПГНИУ и НИУ ВШЭ Пермь.

Губернатор велел тиражировать успешный опыт профориентации и профессионального самоопределения школьников. По его словам, также важно, что в регионе открываются профильные классы по разным направлениям подготовки. Например, есть медицинские, инженерные авиаклассы и психолого-педагогические. Здесь ребята со школьной скамьи уже знакомятся с профессией и выбирают свое будущее.

Также Раиса Кассина акцентировала, что особое внимание региональные власти уделяют ребятам с ограниченными возможностями здоровья. «Они нуждаются в нашей заботе. В три школы для детей с ОВЗ в рамках нацпроекта “Образование” планируется закупить специализированное оборудование, также начнет работу региональный ресурсный центр для детей с ментальными нарушениями, в том числе с РАС. Все коррекционные школы – 40 учреждений – будут работать по программам профессионального обучения. Это значит, что ребята во время обучения в школе получат профессию и смогут реализовать себя в жизни», – добавила Раиса Кассина.

Кроме того, Дмитрий Махонин отдельно остановился на сверхзадаче, стоящей перед краевым Правительством – создание студенческого кампуса. «Это будет город в городе и проект требует привлечения средств и ресурсов множества министерств, даже можно сказать всего правительства. Необходимо привлекать в процесс создания кампуса больше предприятий: фармацевтики и медицины, химической и автодорожной отраслей и других. Совместная, слаженная работа позволит нам реализовать проект в 2026 году», – подчеркнул губернатор.

В заключение встречи Раиса Кассина заявила, что этот год президентом России объявлен Годом педагога и наставника, и особый акцент необходимо сделать на поддержку учителей и повышение статуса профессии педагога. Глава региона попросил доложить о предстоящих планах на ближайшем заседании Правительства Пермского края. Кроме того, Минобру необходимо направить предложения по проведению флагманских образовательных событий, посвященных празднованию Пермь-300.