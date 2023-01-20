Благодаря механизму «Аренда за рубль» в столице Прикамья преображены фасады трех исторических зданий

На фото: два здания на ул. Пермской, 45, зарегистрированных как один объект капительного строительства, слева – «Дом пермского инженерного товарищества», справа – «Дом, где в 1902-1903 гг. жила Л.А. Фотиева» (ул. Пермская, 45) после обновления с применением механизма «Аренда за рубль».

На заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассмотрели вопрос о сохранении и государственной охране объектов культурного наследия (ОКН), расположенных на территории Пермского края в 2022 году, а также о планах этой работы на 2023 год.

Дмитрий Махонин отметил, что в 2021 и 2022 году в этом направлении проведена большая работа. «У нас более трех тысяч объектов культурного наследия, из которых свыше тысячи – регионального значения. Они являются нашей большой ценностью, частью нашего «культурного кода» и притягивают туристов в «Хохловку», Кунгур, Соликамск, Усолье, Чердынь и другие территории. Для нас очень важно сохранить это наследие», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Глава региона напомнил, что работа ведется по нескольким направлениям. Прежде всего – в краевой столице в ходе подготовки к ее 300-летию ремонтируется свыше 50 зданий и объектов в границах достопримечательных мест – работы планируется завершить к лету. Также в Прикамье действует программа «Пермский край – территория культуры». В прошлом году было выделено 260 млн руб. Из них 100 млн руб. получили муниципалитеты, направив их на приведение объектов в нормативное состояние. Финансирование на 2023 год на данную программу также предусмотрено.

Дмитрий Махонин акцентировал, что по внесению данных о них в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) Прикамье является лидером в Приволжском федеральном округе – это часть работы по направлению выявления новых объектов культурного наследия и наделения их охранными статусами. Губернатор подчеркнул, что среди таких объектов по инициативе муниципалитета ведется работа по присвоению статуса исторического поселения пос. Ильинский. Наделение им позволит территории принять участие в конкурсе Минстроя РФ «Малые города и исторические поселения» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и продолжить благоустройство общественных пространств, знаковых не только для местных жителей, но и для туристов.

Исполняющая обязанности начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Анна Князева сообщила, что на сегодняшний день на территории Прикамья расположено 3 119 объектов культурного наследия. Это памятники (в том числе отдельные постройки и объекты археологического наследия), ансамбли (группы памятников) и достопримечательные места (фрагменты памятников и ансамблей, находящихся в их границах). Из всех ОКН 53 здания и сооружения и 1 818 объектов археологического наследия – федерального значения, еще 1 248 объектов – регионального.

Учитывая значимость ОКН, ведется их учет, в том числе в Российской Федерации формируется Единый государственный реестр ОКН, содержащий сведения: границы территории, предмет охраны, зоны охраны и т.д. Эти данные учитывают ограничения, связанные с использованием, получить их может любой гражданин через Госуслуги или краевую Инспекцию по охране ОКН.

«На сегодня у нас не установлены границы 349 объектов археологического наследия – это порядка 11,2% от общего числа. По поручению президента России мы должны завершить работу по ним до 2025 года – направляем все усилия для достижения этой цели», – сказала Анна Князева.

Она сообщила, что в связи с предстоящим празднованием 300-летия города Перми на объектах культурного наследия в краевой столице, в том числе благодаря активному участию пользователей и собственников, произведен большой объем работ.

Инспекция координирует работы по ремонту и реставрации объектов в центральной части города. «Пермь преобразилась, обновлены такие знаковые объекты, как «Корпус производственный» (Пивоваренный завод, ул. Сибирская, 35), «Здание, где в мужской гимназии работали и учились А.С. Шанин и др.» (ул. Сибирская, 13), «Старый корпус женского епархиального училища (ул. Петропавловская, 18) и другие. По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, всего работы уже завершены на более чем 30 объектах.

В рамках государственной программы Пермского края «Пермский край – территория культуры» в 2022 году на сохранение объектов культурного наследия были направлены бюджетные средства в размере 267 млн руб. Инспекция выступала заказчиком по 13 объектам. Разработана проектная документация на четыре объекта, расположенные на территории классического университета, «Каланча пожарная» (г. Пермь, ул. Куйбышева, 11) и «Церковь преображения» (Архитектурно-этнографический музей (АЭМ) «Хохловка», Пермский МО). Закончены работы по реставрации таких объектов, как «Колокольня с шатровым завершением (деревянная)», «Никольская солеварня» (АЭМ «Хохловка», Пермский МО). Начаты работы по обновлению ряда объектов, в том числе «Благородное собрание» (г. Пермь), «Ограда с воротами» (г. Пермь, ул. Сибирская, 26-28)

Также за счет средств региональной программы на 2022 год субсидии выделялись восьми муниципалитетам – на поддержание в нормативном состоянии 12 ОКН. В их числе «Монумент героям фронта и тыла» (г. Пермь), «Училище женское» и «Училище двухклассное приходское» (Добрянский ГО), «Господский дом П.Д. Дягилева» (Куединский МО), «Кыновской железоделательный завод: Чертежная» (Лысьвенский ГО), «Братская могила и памятник морякам 1-го Кронштадтского полка, погибшим за Советскую власть в 1918 году» (Березовский МО), «Особняк Головиных» и «Магазин купцов Оссовских (городская управа)» (Чердынский ГО), «Училище земское начальное» и «Дом управляющего имением Строгановых», «Здание средней школы, в которой учился Герой Советского Союза В.Е. Ершов» (Ильинский ГО).

Анна Князева отметила, что еще одно из направлений работы по сохранению ОКН – механизм «Аренда за рубль», внедренный в Пермском крае по инициативе губернатора в 2020 году. Он позволяет по тарифу «Рубль за метр» на срок 49 лет предоставлять в аренду ОКН, нуждающиеся в восстановлении, при условии, что арендатор проведет все необходимые работы. За это время в пользование на таких условиях было передано пять объектов, и уже получены первые результаты. «В 2022 году завершены работы по реставрации фасадов трех зданий в Перми. Это «Дом С.Е. Грацинского» (ул. 25 лет Октября, 47), а также два здания, зарегистрированных как один объект капитального строительства – «Дом пермского инженерного товарищества» и «Дом, где в 1902-1903 гг. жила Л.А. Фотиева» (ул. Пермская, 45)», – сказала Анна Князева.

На фото: два здания на ул. Пермской, 45, зарегистрированных как один объект капительного строительства, слева – «Дом пермского инженерного товарищества», справа – «Дом, где в 1902-1903 гг. жила Л.А. Фотиева» (ул. Пермская, 45) до обновления с применением механизма «Аренда за рубль».

Она сообщила, что в 2023 году работы продолжены и в рамках мероприятий, приуроченных к 300-летию Перми, и по другим направлениям, в том числе по сохранению ОКН в муниципалитетах. Консервации неиспользуемых, разрушающихся объектов на территории края будет уделено особое внимание, на это будет направлено 7 млн руб.

В завершении обсуждения Дмитрий Махонин подчеркнул, что консервация – важное направление, так как на сегодня порой является единственной возможностью сохранить значимые для истории объекты, например, храмы, от полного разрушения.

Также губернатор поручил продолжать привлекать на восстановление ОКН внебюджетные источники финансирования, используя механизм «Аренда за рубль». Помимо этого, в 2023 году следует особое внимание уделить продолжению работ по сохранению ОКН в Соликамске, который в 2030 году будет праздновать 600 лет.

Кроме того, профильным ведомствам поручено проработать вопрос о популяризации знаний об объектах культурного наследия региона. По словам Дмитрия Махонина, важно не просто сохранить сами здания и памятники, а сделать так, чтобы сами жители хорошо понимали, какую именно ценность для региона и культуры в целом эти ОКН представляют.