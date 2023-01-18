Прикамцы отправили крупнейшую с начала года партию гуманитарной помощи на территорию СВО

В формировании груза для военнослужащих и детей ЛНР участвовали общественные и другие организации, предприятия, благотворители, органы власти и неравнодушные жители.

Сегодня, 18 января, из Пермского края состоялась четвертая за январь и самая крупная отправка гуманитарного груза бойцам, участвующим в СВО. Формирование колонны, подготовка и погрузка самой значимой с начала года партии из двух грузовых автомашин началась 16 января. В ней военнослужащим, в том числе мобилизованным из Пермского края, находящимся на территории специальной военной операции, повезли продукты, средства личной гигиены, теплую одежду, строительные инструменты и другой груз.

«С этой партией на передовую отправляются четыре дизель-генератора, 34 печки-буржуйки для обогрева помещений, 10 бензопил и другие строительные инструменты для организации защитных сооружений, а также 420 комплектов термобелья, 600 толстых и тонких балаклав, 10 тонн продуктов и лекарства. И, конечно же, письма и открытки со словами поддержки от наших детей. Все это, а также средства гигиены и другие вещи первой необходимости собраны партнерами проекта «Помощь здесь. Пермский край», предприятиями и организациями, благотворителями, Администрацией губернатора Пермского края и другими органами власти, волонтерами и простыми жителями. Помимо этого, отправляем помощь воспитанникам детских домов ЛНР – игрушки, одежду, канцтовары, учебные принадлежности, школьную форму, сладкие подарки», – рассказал директор департамента общественных проектов Администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что в Прикамье живут очень отзывчивые люди, которые, проявляя лучшие человеческие качества, не остаются безучастными к происходящему и с готовностью поддерживают других. Благодаря этому те, кто сейчас находится в сложной ситуации, получают помощь от Пермского края и его жителей, акцентировал глава региона.

Евгений Хузин сообщил, что сбор помощи участникам СВО проходит регулярно, и участвует в этом население всех муниципалитетов Пермского края. Фурами и машинами меньшей грузоподъемности отправляется все, что доставляют неравнодушные жители, общественные и другие организации, волонтеры на склад на Бульваре Гагарина, 10, в Единый центр поддержки мобилизованных в Доме офицеров пермского гарнизона (ул. Сибирская, 59) и в другие пункты сбора. Напомним, они работают по всей территории региона, в том числе в администрациях округов, отделениях партии «Единая Россия» и т.д.

По словам Евгения Хузина, большую и регулярную работу по сбору средств и формированию грузов проводят организации «Добровольцы Донбасса» и волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой. Их представители в том числе сами сопровождают грузы при их доставке. Помимо этого, с октября отдельно проводятся отправки бойцам добровольческого отряда «Молот». Их организацией, сбором средств, формированием грузов, поиском всего необходимого занимаются подписчики telegram-канала «Молот – наш пермский танковый батальон», который создала пермячка Ольга Решетова.

Помимо этого, прикамцы проявили инициативу, чтобы в период после начала мобилизации обеспечить военнослужащих личными и другими вещами, которые могут послужить важным дополнением к имеющемуся обмундированию, а также оказывающие другую поддержку тем, кто в ней сегодня нуждается. Например, пермская швея, предприниматель Элина Потыкова решила, что ее профессиональные навыки могут быть полезны для помощи военнослужащим. Она создала чат «Шьем для наших», в котором собрались ее коллеги, и организовала пошив теплых толстовок, балаклав, «пятиточечников» (многофункциональных непромокаемых ковриков) и других вещей, которые затем отправляются на территорию СВО в составе гуманитарных грузов. Сегодня по выкройкам Элины ее коллеги шьют для бойцов в 60 городах страны.

Другая пермячка, Елена Сушенцева, помимо активного участия в сборе гуманитарной помощи, участвует в гуманитарных миссиях в ЛНР, ДНР и соседствующих с ними территориях, организовывает концертные выступления для участников СВО, а также помогает беженцам с оформлением документов и решением других вопросов.

Подчеркнем, с марта 2022 года из Пермского края жителям ЛНР, ДНР, а также военнослужащим на территории СВО отправлено порядка 700 тонн гуманитарных грузов.