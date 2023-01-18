В помощь медикам

В конце декабря 2022 года в учреждения здравоохранения Пермского края поступило более 50 автомобилей. Из них два транспортных средства передано Осинской центральной районной больнице.

В рамках исполнения поручения Президента России Правительство РФ продолжает работу по обновлению парка машин скорой помощи в регионах. Благодаря этому прикамские медицинские учреждения получили ещё 16 новых автомобилей для скорой помощи. «Газели» распределены между медучреждениями десяти территорий края. Напомним, в рамках Послания Федеральному Собранию в 2021 году Владимир Путин поручил обновить транспорт подразделений скорой помощи в период до 2024 года.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что одним из ключевых направлений работы региональных властей Прикамья является развитие системы здравоохранения. «Сегодня мы много работаем над повышением доступности медицинской помощи в территориях края, и обновление транспорта – важная часть этой работы. Также стараемся облегчить труд медиков, понимая, что первичное звено в последние годы испытывает колоссальную нагрузку. Поэтому всеми силами стараемся создать врачам, фельдшерам и другим работникам отрасли достойные и комфортные условия труда. От этого во многом зависит качество оказываемой медицинской помощи жителям Пермского края», – сказал Дмитрий Махонин.

Ещё 47 новых автомобилей «УАЗ» переданы медучреждениям региона в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», которая является частью национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В качестве санитарных автомобилей медицинские организации получили грузопассажирские фургоны «УАЗ» модификации 390995, которые являются большим подспорьем для медицинских работников, особенно для фельдшеров ФАП.

В новых «УАЗиках» могут комфортно размещаться по шесть пассажиров. Это универсальные автомобили с пятиступенчатыми механическими коробками передач, хорошо приспособленные для дорог любого качества, так как каждое колесо транспортного средства имеет индивидуальный привод. Медучреждения используют автомобили для транспортировки жителей в районную больницу, в которой они смогут пройти диспансеризацию, медицинский и плановый осмотры. Также на машинах к пациентам на дом для оказания неотложной помощи и для патронажа приезжают участковые врачи. Кроме того, эти машины используются для перевозки лекарственных препаратов и доставки биологических материалов в лаборатории для проведения исследований.

Новые машины были распределены по городским и районным больницам в зависимости от потребности и общего состояния парка в медучреждениях. Так, в Осинскую центральную районную больницу пришли два санитарных автомобиля.

– За последние три года благодаря господдержке в больницу поступило 11 автомобилей. С поступлением последних машин автопарк обновлён и укомплектован практически на 100 процентов. Безусловно, это ощутимая помощь осинскому здравоохранению. С целью экономии топлива и техники хотелось бы получить ещё микроавтобус для транспортировки пациентов в край на гемодиализ. А, поскольку Осинская ЦРБ работает на Бардымскую и Еловскую территории, то неплохо было бы в эти сельские больницы направить по укомплектованной современной машине скорой помощи. Надеемся, что в скором будущем это осуществится, – делится заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ ПК «Осинская ЦРБ» Татьяна Завьялова.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

ВРЕЗКА

По сообщению Министерства здравоохранения Пермского края, в рамках национального проекта «Здравоохранение» подпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в целом в 2022 году медучреждения Прикамья получили 180 новых санитарных автомобилей и 16 автомобилей скорых.