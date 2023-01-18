Дети – символ доверия и любви

В конце ноября 2022 года в Перми состоялось финальное мероприятие XIII краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года», инициатором и организатором которого является Министерство социального развития Пермского края.

Отмечены в крае

В итоговом состязании приняли участие 48 команд-победителей муниципального этапа. В результате названы пять лучших семей в номинациях: «Творческая семья», «Семейное подворье», «Семейные традиции», «Спортивная семья» и «Интеллектуальная семья».

Вязьмикины из Осы не стали абсолютными победителями, но достойно представили наш округ и вошли в пятёрку семей, получивших специальный приз от спонсоров конкурса. Сегодня мы познакомимся с ними поближе.

История любви

История взаимоотношений супругов Вязьмикиных началась 23 года назад. Юрий – пермский паренёк, тогда ещё и армеец – пришёл домой в увольнение. Оксана – осинская девчонка, первокурсница Пермского института культуры, будущий режиссёр театрализованных представлений и праздников. Их судьбоносная встреча произошла на молодёжной дискотеке, куда Юра пришёл к друзьям-студентам. Оксана ему понравилась сразу.

– Ой, я была такая зажигалочка, как меня не заметить-то?! – с искоркой в глазах произносит Оксана Александровна.

Но в тот раз молодой человек к ней не подошёл, а через месяц пригласил на свидание. Приехал за ней к общежитию на отцовской «Волге» и повёл гулять на набережную. Всю ночь влюблённые прогуляли по Перми. А уже через неделю Юрий познакомил Оксану с родителями. И, поскольку до этого момента ни одну девушку он домой не приводил, то его мать, да и сама Оксана сделали вывод, что чувства парня серьёзные, и это надолго.

С первых дней Юрий окружил Оксану заботой и вниманием. Следил, чтобы была сыта и тепло одета. Денег на возлюбленную не жалел, благо, что они водились. Парень до армии окончил строительный техникум и работал на кирпичном заводе, поэтому собственные сбережения у него имелись.

– Юра постоянно покупал мне что-нибудь. То игрушку подарит, то фен. А я баловала его собственной стряпнёй: пирогами, пиццами, шаньгами, – с улыбкой вспоминает моя собеседница.

Через полгода Юрий вернулся из армии, устроился на прежнюю работу, и молодые начали жить вместе. Союз узаконили, когда их первенцу исполнилось семь месяцев: из-за серьёзной болезни Юриного отца было не до торжеств. Через некоторое время после того, как его не стало, жених и невеста сыграли свадьбу.

Вместо карьеры выбрала материнство

– Первый сын, Михаил, родился перед сессией, когда я была на втором курсе. Поэтому он у нас такой умный, – не без гордости шутит Оксана Александровна.

Молодой матери пришлось перевестись на заочное отделение. И, чтобы больше не тратить средства на съёмное жильё, семья переехала в Осу к Оксаниной бабушке.

– Вообще я не мечтала о большой семье. Думала, что у меня будет один сын. Сначала грезила, что буду блистать на сцене в концертном платье и на каблуках. С моими амбициями, образованием и возможностями я могла сделать хорошую карьеру, но, считаю, что в семье этим заниматься должен кто-то один. Поэтому посвятила себя материнству. Дети – это самое главное для меня. Они – символ нашего с мужем доверия и любви друг к другу, – отмечает моя собеседница, и её улыбающееся лицо вмиг приобретает серьёзный вид.

Вслед за Мишей через два года у пары появилась Алёна. После дочери могла быть двойня, но малышам не суждено было появиться на свет… Потом был перерыв, и через долгие девять лет супруги вновь стали родителями. Семья пополнилась Анатолием, ещё через пару лет – Гордеем. Через четыре года родился Павел. Сейчас самому старшему ребёнку Вязьмикиных – 24 года, самому младшему – 6 лет.

Все дети, по словам Оксаны Александровны, у неё выстраданы, так как ввиду особенностей здоровья каждую беременность ей приходилось тщательно сохранять. И, что немаловажно, среди пятерых нет ни одного «случайного» – все желанные!

Любовь, защита и опора

Оксана не перестаёт хвалить своего мужа.

– Как женщина я постоянно чувствую себя любимой и защищённой. Юра не говорит, а доказывает свои чувства поступками. Он помогает мне во всём. И раньше, когда ребята были маленькими, вставал к ним ночью, хотя сам работал по сменам. Давал мне поспать и отдохнуть. Проявлял ласку и заботу, иначе я бы не рожала, – признаётся многодетная мама.

В свою очередь и Юрий отмечает, что очень дорожит своей женой:

– Я считаю, что, если супруга умело сочетает в себе качества подруги, любовницы и хозяйки, то семья будет крепкой. Оксана Александровна этими качествами обладает, и я её за это люблю и ценю. На женских плечах многое держится. Я, например, большую часть времени занимаюсь зарабатыванием денег, поэтому воспитание ребят в большей степени лежит на жене. Она делает всё в плане культурного и духовного их обогащения.

Насколько тяжело нести бремя главы многодетного семейства, я поинтересовалась у Юрия, и он ответил, не задумываясь:

– Я люблю свою семью, у нас с женой замечательные дети. Главным в семье считаю любовь, согласие и дружбу. Первый, второй ребёнок… Это сначала сложно, а потом, когда уже третий или пятый – неважно. С годами приобретается опыт, и трудности воспитания сводятся к минимуму. Каждый из детей особенный и воспитывается индивидуально. Мне как родителю интересно наблюдать за процессом их развития. Главное – правильно воспитать и поставить на ноги.

Юрий Вязьмикин считает, что не всякий отец, ставший биологическим по природе, способен быть хорошим папой.

– У любого мужчины есть в жизни определённые цели. У одних это семья и дети, у других – карьера и красивая жизнь. Зачастую причиной второго выбора является беспечная молодость. Как мужчина может стать отцом, если он сам ребёнок?! Мне кажется, что это есть фактор большинства разводов, – рассуждает Юрий Анатольевич.

Семья талантов

Своё режиссёрское образование, организаторские способности и творческую жилку Оксана Вязьмикина систематически реализует. Когда-то в гимназии она работала завучем по внеклассной работе, потом в первой школе – педагогом-организатором, в Осинском детском доме-интернате – педагогом дополнительного образования. И сегодня в детском саду наряду с коллегами она с большим удовольствием участвует в проведении календарных праздников. В общем, всю жизнь массовик-затейник. А ещё, обожая народную песню, Оксана Александровна является участницей Народного ансамбля песни и танца «Уральская рябинушка» имени Бориса Капитоновича Брюхова.

А раз мама активная и творческая, то, конечно же, решила вложить всё, что сама умеет, в своих детей. Поэтому Вязьмикины-младшие поют, играют на разных музыкальных инструментах. Один за другим ребята обучаются в Детской школе искусств и посещают Детскую студию народного пения «Потешки». Кроме того, кто-то с удовольствием занимается керамикой, а кто-то – спортом.

– Наша мама – заводила всех дел, инициатор, организатор, а я поддерживаю её. За спортивную составляющую воспитания детей отвечаю я, это моё пристрастие. Сам вырос в Перми. И в советское время в краевой столице у подрастающего поколения тоже была масса возможностей. Поэтому в детские и юношеские годы ради удовольствия и для поддержания физической формы я ходил в Дом спорта. Занимался бегом, плаванием, боксом, регби, баскетболом, футболом, хоккеем, позже – пожарно-прикладным спортом. В своё время выступал за честь школы, а потом и техникума, – рассказывает отец семейства.

Оксана Александровна легко пишет сценарии. Во главе с мамой дети в качестве волонтёров не первый год участвуют в различных мероприятиях, проводимых в воскресной православной школе: торжестве в честь Дня Петра и Февронии, праздничных новогодних, рождественских вечерах и других. Им, как и маме, артистизма и обаяния не занимать. К слову, нынче Михаил снова был Дедом Морозом. И для исполнения роли старика-волшебника даже бороду специально отрастил. Таким образом с годами у Вязьмикиных образовался целый семейный подряд, собственная творческая бригада.

Талантливые дети растут и постепенно разлетаются из родительского гнезда. Михаил учится на электротехническом факультете Пермского политехнического университета. В свободное от учёбы время он занимается робототехникой. Недавно молодой человек присоединился к производству кровоостанавливающих турникетов для российских бойцов, чем родители безмерно гордятся.

Алёна очень любит животных, поэтому является студенткой Пермского государственного аграрно­технологического университета имени академика Д.Н. Прянишникова.

Анатолий серьёзно увлечён спортом. С трёх лет мечтал стать солдатом, и однажды пополнил ряды обучающихся Пермского президентского кадетского училища.

Пятиклассник Гордей думает получить профессию сосудистого хирурга, а Павел пока дошколёнок, но тоже обязательно выберет дело по душе.

Семья традициями крепка

Студенты всегда стремятся домой, особенно в каникулы и праздники. Здесь их всегда ждут. В прошлом году, хвалится мама, собственными силами отец и сыновья выстроили беседку. Там же разместили мангал, и звучит музыка. По выходным и праздникам традиционно готовят шашлыки, благо, мясо всегда своё. Большое семейство держит личное подворье, без него никак. Раньше в нём были гуси и корова, сейчас – свиньи, кролики, куры. Так, ребята приучаются к труду. Хозяйка балует любимых домашней выпечкой.

Изба детьми весела

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края, на финальном мероприятии краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года» сказал: «Очень важно, что Прикамье – многодетный край. Мы видим, что из года в год количество многодетных семей растёт. Это замечательная традиция. Значит, в Пермском крае жить хорошо, комфортно. Значит, вместе мы делаем так, что в наших семьях появляется больше детишек».

Последуют ли Вязьмикины-младшие родительскому примеру – обзавестись большой семьёй – покажет время.

– Сложно сказать. Выбор за ними. Мой отец вырос в многодетной семье, где воспитывалось семь детей. Мама была одной из пяти ребятишек. Потом они сами, став родителями, подняли на ноги двоих – меня и брата. У нас с супругой большая семья. И, если честно, я хотел бы, чтобы сыновья и дочь последовали нашему с супругой примеру. Я всегда им говорю: «Многодетная семья – это хорошо. Хотя бы по трое ребятишек надо иметь. Радуйтесь друг другу. Когда нас не станет, у вас будут близкие люди, которые поддержат, подставят плечо, дадут совет», – делится мыслями Юрий Анатольевич.

– Уверена, что ценность семьи нарабатывается годами. А нам с мужем важно, чтобы дети жили в счастье и выросли хорошими людьми, – отмечает моя героиня.

Так и будет, поскольку отец и мать являют собой пример положительный.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото Григория Кротова

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

– В семье формируются традиции, прививаются ценности, приобретаются главные навыки детей. И именно от этого во многом зависит, насколько счастливыми, уверенными в себе и успешными вырастут дети. Счастливые семьи во многом определяют будущее региона. Поэтому наша задача – оказывать им всестороннюю поддержку, обеспечивать не только строительство детских садов и школ, но и возможность проявлять свой потенциал.