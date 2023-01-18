Губернатор Прикамья и глава Минстроя России обсудили итоги работы стройкомплекса региона

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации прошла рабочая встреча главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ключевой темой совещания стало подведение итогов работы стройкомплекса региона и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По данным Росстата на начало декабря 2022 года в Пермском крае введено в эксплуатацию 1,7 млн кв. метров жилья, по данным региона на 1 января 2023 года эта цифра выросла до 1,9 млн. кв. метров. «Сегодня, в текущих условиях крайне важно не сбавлять темп строительства и реализовывать проекты, которые позволяют формировать в регионах необходимую инфраструктуру и создавать условия для улучшения жизни наших граждан. В Пермском крае показатели по вводу жилья в этом году значительно выросли, по сравнению с прошлогодними практически на 43,6%», –отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Дмитрий Махонин сообщил, что регион поставил перед собой новые задачи. «Пермский край начал масштабную работу по строительству новых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья не только в краевой столице, но и в других территориях. В прошлом году уже построены дома в Краснокамске, Губахе, Барде и Кудымкаре. Всего планируется вести такое строительство в 20 муниципалитетах: у застройщиков для расселения будет выкуплено более 120 тыс. квадратных метров жилья», – акцентировал Дмитрий Махонин.

Он отметил, что в регионе значительное внимание уделяется вопросу восстановления прав участников долевого строительства. В 2022 году в регионе было завершено строительство и введено в эксплуатацию три многоквартирных дома, в стадии строительства региональным фондом защиты прав дольщиков –еще девять домов. Кроме того, дольщикам выплачиваются компенсации. За год из единого реестра долгостроев исключено 23 объекта, а за весь период с 2019 года в Пермском крае восстановлены права свыше 2,1 тыс. человек.

Кроме того, Пермский край является участником федпроекта «Чистая вода», в рамках которого с опережением ведутся строительно-монтажные работы по реконструкции водовода в с. Крылово Осинского округа. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по благоустройству 244 общественных и дворовых территорий.

Помимо этого, Дмитрий Махонин и Ирек Файзуллин обсудили планы региона в рамках программы модернизации коммунальной ЖКХ на 2023-2027 годы, а также реализацию мероприятий в рамках празднования 300-летия столицы Прикамья в части благоустройства общественных пространств.