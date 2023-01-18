Аграрии Прикамья в 2022 году закупили рекордные за последние годы объемы минудобрений

При этом сельхозпредприятия Пермского края достигли рекордной урожайности.

За прошлый год сельхозпроизводители Прикамья приобрели 36,7 тыс. тонн удобрений в физическом весе, что на 27% больше, чем в 2021 году, сообщают в Минагро Пермского края. В целом по России, по данным Минсельхоза России, приобретено около 5 млн тонн – максимум с 1993 года.

«Мы поддерживаем аграриев в стремлении повышать урожайность. Для этого возвращаем им до 30% затрат на покупку удобрений. Субсидией в 2022 году воспользовались около 150 сельхозпроизводителей региона. Самыми популярными у них остаются минеральные удобрения, произведенные у нас же в крае – компаниями «Уралхим» и «Уралкалий». Планируем, что объемы потребления удобрений будут только расти», – сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Правильное использование минеральных удобрений играет одну из ключевых ролей в повышении урожайности, отмечают в Минагро Пермского края. «Грамотное потребление удобрений позволило достичь рекордных для Прикамья показателей по урожайности зерна – 19,5 ц/Га, что выше максимальных результатов на 25%. При этом объем урожая по зерновым и зернобобовым культурам тоже оказался рекордным за последние 10 лет – 443,5 тыс. тонн», – поясняют в региональном министерстве.

По данным Минагро Пермского края, в 2022 году субсидией на минеральные удобрения воспользовались около 150 агрохозяйств Прикамья. «В бюджете края на 2023 год около 109 млн руб. запланировано на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений. Указанная мера поддержки предусмотрена также на 2024-2025 годы», – говорит министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков.

По его словам, в 2023 году прогнозируется увеличение объема потребления минеральных удобрений приблизительно на 20% к уровню прошлого года. По данным ведомства, в ноябре-декабре 2022 года при подготовке к посевному сезону 2023 года сельхозпроизводители Прикамья уже приобрели почти в 2,5 раза больше удобрений, чем за аналогичный период 2021 года.

В профильном региональном ведомстве отмечают, что наибольшей популярностью у сельхозпроизводителей края пользуются отечественные азотосодержащие минеральные удобрения: аммиачная селитра, карбамид, хлористый калий, а также комплексные удобрения.

Напомним, эта тема стала ключевой на XIV конференции «Минеральные удобрения», состоявшейся в столице Прикамья 1 декабря 2022 года в рамках Пермского инженерно-промышленного форума. В ходе нее замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин сообщил, что рост потребления удобрений на внутреннем рынке сейчас возрастает: «Этот тренд в ближайшие годы будет усиливаться. Поэтому для всех участников процесса важно, чтобы потребление минудобрений внутри страны росло, а сельхозпредприятия могли приобретать его в нужное время и по доступной цене».

Подчеркнем, в целом ежегодно на поддержку аграриев Пермского края из бюджетов различных уровней направляется порядка 3,5 млрд руб. Всего в регионе в настоящее время действует почти 30 мер господдержки для разных направлений сельского хозяйства и уровня развития агробизнеса. В 2022 году, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», активно заработал «Центр развития агробизнеса», как «единое окно» для сельхозтоваропроизводителей. Всю необходимую консультационную помощь теперь можно получить в одном месте.