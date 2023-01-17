В Прикамье власти вернули в бюджет 64 млн рублей за неисполнение подрядчиком договора строительства школы

Администрация Кунгурского муниципального округа вернула в бюджет денежные средства, в объеме аванса, направленного ранее подрядчику ООО «Спецстрой», сообщили в администрации муниципалитета.

В соответствии с договором компания должна была возвести новую школу в Кунгуре, однако обязательства не выполнила. Контракт с подрядной организацией был расторгнут. После этого заказчик работ, Управление ЖКХ и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа, через механизм банковской гарантии вернуло в бюджет почти 61,8 млн руб. аванса, перечисленного подрядчику, и неустойки с него, а также неустоек с банка общим объемом более 2,5 млн руб.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в регионе сейчас ведется масштабная работа по строительству детских садов, школ, учреждений здравоохранения и других социально значимых объектов. «Они нужны для создания во всех муниципалитетах края современных и достойных условий для жизни людей. Это наша приоритетная задача, на решение которой мы направляем серьезное федеральное и региональное финансирование. Все эти объекты очень нужны людям, поэтому вопросы их строительства находятся под особым контролем. И мы не позволим подрядчикам недобросовестно подходить к своей работе», – подчеркнул глава Прикамья.

Напомним, контракт на строительство общеобразовательной школы на 825 мест в Кунгуре на ул. Красногвардейцев, 47 был заключен с ООО «Спецстрой» осенью 2020 года, но компания график работ не выполняла. В июне 2022 года контракт был расторгнут, после чего к выполнению работ приступила другая подрядная организация – ООО «Парма». На сегодня на объекте полностью смонтирован каркас здания, сделана кирпичная кладка на втором и третьем этажах, в завершающей стадии кровельные работы. Работы выполняются с соблюдением графика, по которому строительно-монтажные работы планируется завершить в июле 2023 года.

Отметим, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина власти Прикамья ведут работу по устранению из числа претендующих на исполнение госконтрактов подрядчиков компаний, недобросовестно ведущих строительство. К ним применяются как денежные взыскания, так и внесение их в реестр недобросовестных поставщиков.

Так, на сегодня в реестр внесены подрядчики, возводившие школу в с. Филипповка Кунгурского округа, крытый ледовый каток с искусственным покрытием в г. Соликамске, поликлиники в с. Юрла (все – ООО «Уфимская газовая компания») и на ул. Шишкина в Перми (ООО «Инжстрой»). В настоящее время продолжается судебный процесс с подрядчиком строительства детского сада в г. Очере на 150 мест (ООО «Технострой»). Напомним, его возведение началось еще в 2014 году, но при проведении новых строительных работ были вскрыты такие недостатки, при которых завершить существующее здание без сноса несущих стен невозможно. По поручению Дмитрия Махонина, чтобы жители побыстрее получили соцобъект, который ждут столько лет, садик будет строиться на другом участке и новым подрядчиком.