Выработка предприятий – новых участников нацпроекта из Прикамья за 2022 год выросла в среднем на 28%

По итогам 2022 года Региональный центр компетенций Пермского края реализовал 14 проектов, направленных на повышение эффективности производств в рамках национального проекта «Производительность труда», сообщили в Минпромторге Прикамья. Новые участники нацпроекта из числа предприятий региона смогли в среднем на 28% увеличить выработку продукции. Время протекания процессов было снижено ими усредненно на 37%, а незавершенное производство – на 35%.

Например, производственная фирма «Сокол» из Краснокамска стала производить роторы забойных двигателей в четыре раза быстрее и на 74% больше благодаря нацпроекту. На предприятии отмечают, что при условии поддержки внесенных изменений и продолжения работы в этом направлении, экономия на данном участке может составить порядка 10 млн руб. в год. Команда предприятия «Спецстрой ПЗСП» завершила пилотный проект по оптимизации возведения монолитного каркаса на стройплощадке жилого дома. Благодаря грамотному планированию рабочего процесса, разделению работ на вспомогательные и основные и их стандартизации, выравниванию темпов загрузки, перепланировке для сокращения излишних перемещений по стройке и внедрению других инструментов бережливого производства промышленникам удалось сократить время возведения одной секции до 70 дней. А на «Чусовских минеральных удобрениях» при содействии экспертов РЦК удалось сократить запасы в потоке на 18%, время производства комплексных минеральных удобрений почти вдвое – на 41%, выработку сотрудников предприятия – на 18%.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал особую важность повышения производительности труда для региона. «Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а, значит, и на стабильность региона. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рационализации производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке: от того, как мы вовлекаем компании в реализацию проекта, во многом зависит благополучие жителей региона», – подчеркивал глава региона.

В 2022 году 26 предприятий региона – участников национального проекта «Производительность труда» получили региональную поддержку в виде субсидии для возмещения части затрат на обучение работников. Общий объем финансирования составил 9,6 млн руб. Компании, получившие субсидию, обеспечили повышение новой квалификации 1 157 работников.

С 2021 года в Пермском крае РЦК ведет подготовку внутренних инструкторов по бережливому производству. К концу прошлого года общее число подготовленных инструкторов достигло 42 человек. Это сотрудники предприятий, которые смогут проводить обучение своих коллег и тиражировать инструменты бережливого производства в компании после завершения пилотного проекта.

Также в 2022 году в Пермском крае на площадке «Корпорации ПСС» открылась первая в регионе и четвертая в стране Точка рационализаторства. По словам специалистов компании, ключевая цель создания центра – внедрение системного подхода к рационализаторству. На новой площадке, созданной при поддержке краевых властей, предприятия региона смогут обсудить вопросы эффективности производств и обучить своих сотрудников техникам, направленным на повышение производительности труда.

По словам руководителя Регионального центра компетенций Алмаза Шафигуллина, в 2023 году в Прикамье будет реализовано еще 12 проектов по увеличению производительности. «Планируется привлечь в нацпроект предприятия торговой отрасли, где можно решить задачи по эффективной организации логистических процессов, систем хранения, формирования складов, процессов снабжения. Одно из перспективных направлений – оптимизация офисных процессов. Это будет актуально для торговых и других предприятий, где нет производства. Здесь мы сможем рассмотреть весь процесс – от получения заявки до выдачи готового товара потребителю, включая обработку заявки, процесс закупки, снабжения, все логистические маршруты и коммуникации как с поставщиком, так и внутри компании», – поделился планами глава РЦК.

Всего с 2018 года к национальному проекту в регионе уже вовлечено более ста компаний с суммарной выручкой 399 млрд руб. Участники нацпроекта в регионе смогли сократить время производственного процесса до 87%, до 10 раз увеличить выработку, до трех раз сократить объемы незавершенного производства. На каждом предприятии эксперты Федерального и Регионального центров компетенций совместно с сотрудниками предприятий проанализировали все этапы производства и составили программы по оптимизации необходимых процессов. Принципам бережливого производства они обучили более 900 работников, которые после окончания программы смогли передать свои знания коллегам.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. На территории Пермского края оператором нацпроекта является Региональный центр компетенций, созданный на базе Регионального центра инжиниринга. На сегодняшний день 113 компаний Пермского края присоединились к нацпроекту.