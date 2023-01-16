В Прикамье в 2023 году будет дополнительно направлено 500 млн рублей на модернизацию системы отопления

Этими средствами могут воспользоваться муниципалитеты с уже разработанными проектами, например, по обновлению тепловой инфраструктуры в Александровске и Ныробе.

По поручению губернатора Дмитрия Махонина в этом году будет проведен дополнительный отбор на участие муниципалитетов в региональной программе модернизации систем теплоснабжения. На эти цели в бюджете Прикамья предусмотрено более 500 млн рублей, - сообщили в краевом Министерстве ЖКХ и благоустройства.

«Если проект на модернизацию системы теплоснабжения готов, он не должен «пылиться на полках», его необходимо как можно скорее реализовывать. От этого зависит надежность и качество предоставления коммунальных услуг населению, и в первую очередь – в зимний период. Здесь активность и заинтересованность должны проявить главы муниципалитетов, это их прямая обязанность. Жителям важен результат», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор также поручил краевому МинЖКХ четко и оперативно отрабатывать все заявки от территорий, а также консультировать коллег по возникающим вопросам.

В ведомстве отмечают, что разработанные проекты позволяют муниципалитетам заявляться на краевое софинансирование строительных работ – по реконструкции действующих инженерных сетей, теплоисточников, или на строительство новых объектов. Например, готовы проекты по обновлению теплового хозяйства для северных территорий края, находящихся на особом контроле, – в городе Александровске и поселке Ныроб (Чердынский ГО).

Напомним, ранее был проведен основной отбор муниципалитетов на участие в краевой программе модернизации систем теплоснабжения на 2023 год. Так, 160 млн рублей получили пять муниципалитетов на проектирование и обновление коммунальной инфраструктуры. В этом году при поддержке краевого бюджета будут построены семь новых блочно-модульных котельных – в с. Посад Кишерского округа, п. Павловский Очерского округа, п. Южный Губахинского округа, а также в Юрлинском и Частинском округах. На сегодняшний день тепловая инфраструктура этих населенных пунктов имеет высокий износ оборудования – котельные являются неэффективными. Кроме того, сейчас в качестве основных видов топлива в некоторых котельных применяются дрова и уголь, а новые будут работать на газе.

Отметим, региональная программа модернизации систем теплоснабжения действует в Пермском крае с 2019 года. Объем краевого финансирования с 2019 по 2025 годы на эти цели составит более 3,4 млрд руб. За время действия программы построены новые котельные и выполнена модернизация существующих в Осе, Губахе, Барде, Юрле, Чусовом, поселках Новоильинский, Красный Восход, Широковский, Соснова, Северный Коспаш и других населенных пунктах региона.