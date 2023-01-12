Новым знаком «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми» отмечены первые пять предприятий Прикамья

Всего в течение 2023 года юбилейную награду получат 300 организаций сфер здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, промышленности, связи, ЖКХ, строительства, энергетики, социальной и общественной деятельности.

Сегодня, 12 января, на заседании регионального Правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил специальные памятные знаки «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми». Первыми, кто удостоен этой награды стали предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Награда за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Пермь, учреждена к 300-летию краевой столицы. Она вручается по распоряжению губернатора Прикамья.







Дмитрий Махонин подчеркнул, что сегодня в Пермском крае работают 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На них трудятся свыше 46 тыс. человек, которые в текущих условиях работают в усиленном режиме, чтобы успешно и в срок выполнить гособоронзаказы.



«Каждый понимает, насколько серьезный вклад вносят работники ОПК края в обороноспособность страны. Пусть эти награды станут символом нашей глубокой благодарности за ваш тяжелый труд, огромный вклад в развитие Перми, обеспечение безопасности. Спасибо за преданность любимому делу, ответственность, надежность. Также хочется сказать слова благодарности ветеранам отрасли», – акцентировал глава Прикамья.



Первыми почетными знаками удостоены коллективы пяти предприятий оборонно-промышленного комплекса:

Пермский завод «Машиностроитель»;

АО «Мотовилихинские заводы»;

АО «ОДК – Авиадвигатель»;

ПАО НПО «Искра»;

ФКП «Пермский пороховой завод».





Отметим, помимо памятного знака «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми», утверждена медаль «Во славу и развитие Перми». Ей отмечаются выдающиеся жители. Всего в течение юбилейного года в рамках запланированных мероприятий памятные награды вручат 500 сотрудникам и 300 организациям сфер здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, промышленности, связи, ЖКХ, строительства, энергетики, социальной и общественной деятельности.



Добавим, в рамках празднования «Перми-300» запланировано проведение фестиваля с рабочим названием «Оружие Победы». Проект позволить жителям и гостям краевой столицы напомнить о наследии предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья, которое сегодня бережно хранится и преумножается. В рамках фестиваля планируется проведение масштабной экспозиции, посвященной истории, достижениям и будущему предприятий оборонно-промышленного комплекса Перми и края.



«Мы должны почтить подвиг наших предков, благодаря которым Перми присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», а также отметить заслуги нынешних работников ОПК», – резюмировал Дмитрий Махонин.