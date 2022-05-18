На Туриаде-2022 Пермский край представляет команда из 40 человек

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В Саратовской области с 17 по 21 мая будет работать спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа (ПФО) «Туриада 2022». Как сообщили организаторы, в мероприятии примут участие порядка 700 человек из всех регионов ПФО – победители региональных спортивно-туристских соревнований и студенты вузов, обучающиеся по специальностям, связанным с организацией туристического бизнеса, а также профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты и волонтеры.

Проживать участники лагеря традиционно будут в палаточном городке. Прикамье представляет делегация из 40 человек из Перми, Березников, Чайковского, Пермского муниципального и Нытвенского городского округов, сообщили в региональном Минспорта.

В течение четырех дней ребята из регионов ПФО будут проживать в палаточном городке на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» и соревноваться в различных спортивных дисциплинах. Так, в программу лагеря включены соревнования на велосипедных (личное и командное первенство), водных (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходных дистанциях (личное и командное первенство), а также конкурс туристических маршрутов, в рамках которого сильнейший участник впервые получит грант в размере до 400 тыс. руб. из Фонда содействия развитию институтов гражданского общества ПФО на организацию медиа-тура по маршруту-победителю конкурса.

«В спортивном туризме на протяжении трех лет сборной Пермского края нет равных. В этом году мы намерены повторить успех. Отдельно хочу отметить нашу команду, выступающую в водных дистанциях: они особенно сильны», – рассказал руководитель сборной Пермского края, президент региональной федерации спортивного туризма Александр Вяткин.

Также в рамках лагеря состоится подведение итогов окружного конкурса турпоходов школьных групп под руководством педагогов, а также смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского федерального округа.

Справка

Целью проекта «Туриада» является развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов ПФО, формирование положительных жизненных установок для молодежи. Участники окружной «Туриады» занимают самые высокие места на чемпионатах и первенствах страны.

Проведение мероприятий «Туриады» организовано в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.